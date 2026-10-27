Per Harry Kane, il Pallone d'Oro di ieri ha il sapore di un cerchio che finalmente si chiude. L'attaccante del Bayern Monaco ha conquistato il riconoscimento individuale per eccellenza nella sua Londra, una città che in passato gli aveva riservato alcune delle delusioni più dolorose della carriera con la maglia del Tottenham, ma anche le gioie più grandi e, soprattutto, tantissimi gol. Intervistato da Sky Sports all'indomani della cerimonia, il bomber inglese ha raccontato le sensazioni provate durante una serata che non scorderà mai, soffermandosi anche sul lavoro e sulle scelte che gli hanno permesso di raggiungere un traguardo così importante.

Kane e le emozioni dopo la conquista del Pallone d'Oro

La stanchezza è ancora presente, ma la felicità per il trionfo supera qualsiasi altra sensazione. Harry Kane ha descritto così le ore successive alla vittoria del Pallone d'Oro: "A dire la verità sono distrutto, ma sto benissimo. È stata una notte davvero speciale, una sensazione incredibile. Sto cercando di godermela fino in fondo. È stato come vivere un sogno".

LONDRA, INGHILTERRA - 26 OTTOBRE: Herbert Hainer, Katie Goodland, Harry Kane e un ospite partecipano alla 70ª cerimonia del Pallone d'Oro al Palladium Theatre il 26 ottobre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Gareth Cattermole/Getty Images)

L'attaccante inglese ha poi raccontato l'emozione provata durante l'attesa, quando ancora non conosceva il nome del vincitore. Nonostante fosse uno dei principali candidati, la certezza di sollevare il trofeo è arrivata soltanto al momento dell'annuncio: "Ho provato commozione, felicità, gioia ed eccitazione. L’attesa per conoscere il vincitore è stata lunghissima e fino a quel momento non c’era niente di scontato. Potermi liberare così e condividerlo con tutto il pubblico in teatro è stato speciale".

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Sulla frase che l'ha accompagnato durante tutta la carriera: ". Questa frase mi accompagna da tutta la carriera e credo che. Amo lavorare dietro le quinte, perché spesso, lasciando che i risultati esplodano in campo. E non c’è modo migliore per dimostrarlo che vincere questo premio".

Infine sul Tottenham e il passaggio al Bayern Monaco, scelta che gli ha permesso di raggiungere questo incredibile traguardo: "Sì, è stato un passo importante nella mia carriera. Il Tottenham è stato fondamentale per la mia crescita e per tutto il mio percorso. Ho fatto questa scelta per mettermi alla prova e diventare un calciatore migliore ed è stato un passo importantissimo, e oggi sono davvero felice di averlo compiuto".