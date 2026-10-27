L'attaccante inglesi li ha citati tutti tranne uno e si tratta del tecnico portoghese con cui ha condiviso nel 2021 l'avventura al Tottenham
Harry Kane, che show: Pallone d'Oro al cielo e i tifosi lo osannano
Harry Kane emoziona con le parole dedicate alla famiglia e a Katie, sua compagna di vita. Ma tra i tanti tecnici citati durante il discorso per il Pallone d'Oro spicca un'assenza: quella di Nuno Espirito Santo. Harry Kane ha conquistato il Pallone d'Oro 2026 e, nel momento più importante della sua carriera, ha scelto di ripercorrere il cammino che lo ha portato sul tetto del calcio mondiale. Un discorso intenso, ricco di ringraziamenti e ricordi personali, nel quale il capitano dell'Inghilterra ha voluto riconoscere il contributo di tutti.
Da Conte a Pochettino, fino a Southgate, ci sono tutti tranne Nuno Espirito SantoKane ha citato diversi tecnici che hanno segnato le tappe della sua crescita, da Mauricio Pochettino a José Mourinho, passando per Antonio Conte, Gareth Southgate e gli allenatori che hanno accompagnato le sue esperienze più recenti. Nuno, invece, non è stato menzionato. Un'assenza che ha attirato l'attenzione, anche se non basta, da sola, a dimostrare l'esistenza di tensioni o dissapori tra i due.
Un passaggio delicato e sincero, nel quale Kane ha riconosciuto i sacrifici della moglie e il sostegno ricevuto negli anni, tra momenti difficili e grandi successi. Un ringraziamento che ha messo in luce il lato più intimo del campione, andando oltre i gol, i record e i riconoscimenti sportivi.
Il rapporto tra il tecnico ed Harry KaneQuanto al rapporto con Nuno Espirito Santo, i due hanno condiviso una breve parentesi al Tottenham nel 2021, quando il portoghese guidò gli Spurs per poche settimane. La mancata citazione durante la cerimonia può alimentare curiosità, ma non ci sono elementi sufficienti per interpretarla come un attacco personale.
In una serata dedicata alla gratitudine, l'assenza del tecnico resta un dettaglio che ha fatto discutere, sullo sfondo di un discorso dominato dall'emozione e dal riconoscimento delle persone più importanti nella vita del campione inglese.
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