Harry Kane emoziona con le parole dedicate alla famiglia e a Katie, sua compagna di vita. Ma tra i tanti tecnici citati durante il discorso per il Pallone d'Oro spicca un'assenza: quella di Nuno Espirito Santo. Harry Kane ha conquistato il Pallone d'Oro 2026 e, nel momento più importante della sua carriera, ha scelto di ripercorrere il cammino che lo ha portato sul tetto del calcio mondiale. Un discorso intenso, ricco di ringraziamenti e ricordi personali, nel quale il capitano dell'Inghilterra ha voluto riconoscere il contributo di tutti.

Da Conte a Pochettino, fino a Southgate, ci sono tutti tranne Nuno Espirito Santo

Nuno was the only Club manager Harry Kane didn't thank in his Ballon d'Or acceptance speech. pic.twitter.com/malfSjjioB — Central (@WestHam_Central) October 27, 2026

Kane ha citato diversi tecnici che hanno segnato le tappe della sua crescita, da Mauricio Pochettino a José Mourinho, passando per Antonio Conte, Gareth Southgate e gli allenatori che hanno accompagnato le sue esperienze più recenti.Un'assenza che ha attirato l'attenzione, anche se non basta, da sola, a dimostrare l'esistenza di tensioni o dissapori tra i due.Il momento più emozionante del discorso è arrivato quando l'attaccante ha rivolto un pensiero alla moglie Katie, definendola la sua migliore amica e la più grande sostenitrice: "Ho avuto davvero la sensazione che lo volessi più di me", ha raccontato, riferendosi all'attesa e all'emozione per il risultato della serata. Poi parole che hanno trasformato il riconoscimento individuale in una conquista condivisa: un trofeo da festeggiare insieme, come famiglia.

Un passaggio delicato e sincero, nel quale Kane ha riconosciuto i sacrifici della moglie e il sostegno ricevuto negli anni, tra momenti difficili e grandi successi. Un ringraziamento che ha messo in luce il lato più intimo del campione, andando oltre i gol, i record e i riconoscimenti sportivi.

MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 17 OTTOBRE: Harry Kane, dell'FC Bayern München, osserva durante la partita di Bundesliga 2026/27 tra FC Bayern München e RB Leipzig, disputata all'Allianz Arena il 17 ottobre 2026 a Monaco di Baviera, in Germania. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

Il rapporto tra il tecnico ed Harry Kane

Quanto al rapporto con Nuno Espirito Santo,, quando il portoghese guidò gli Spurs per poche settimane. La mancata citazione durante la cerimonia può alimentare curiosità, ma non ci sono elementi sufficienti per interpretarla come un attacco personale.

In una serata dedicata alla gratitudine, l'assenza del tecnico resta un dettaglio che ha fatto discutere, sullo sfondo di un discorso dominato dall'emozione e dal riconoscimento delle persone più importanti nella vita del campione inglese.