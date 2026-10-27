Nonostante la nuova stagione della Liga sia ormai entrata nel vivo, la vicenda legata a Julián Álvarez continua a lasciare strascichi e tensioni tra l'Atlético Madrid e il Barcellona. Al centro del dibattito ci sarebbe la denuncia da parte dei Colchoneros nei confronti del club blaugrana che avrebbe cercato con insistenza di acquistare l'ex Manchester City senza rispettare la volontà della società detentrice del cartellino del giocatore.Ora, a distanza di mesi, è arrivata anche la decisione della Federazione Spagnola.

La denuncia dell'Atlético Madrid sul caso Julián Álvarez

La società di Simeone aveva contestato al Barcellona di aver avviato contatti con il fuoriclasse argentino senza tener conto della loro decisione. Secondo l'accusa, il comportamento del club diavrebbe violato le norme che disciplinano i rapporti con i giocatori sotto contratto di altre squadre. La vicenda è arrivata all'attenzione della, che è stata chiamata a valutare la questione.

height="3385"> BARCELLONA, SPAGNA - 19 AGOSTO: Joan Laporta, presidente dell'FC Barcelona, ​​osserva la partita per il Trofeo Joan Gamper tra FC Barcelona e Al Ahly SC allo Spotify Camp Nou il 19 agosto 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

La Federazione spagnola ha deciso di multare il Barcellona con una multa di 602 euro. Un piccolo importo che rappresenta una presa di posizione sul piano regolamentare. La RFEF ha fatto riferimento all'articolo 133:"La mancata osservanza di ordini, istruzioni, accordi o obbilghi regolamentari emanati dagli organi federativi competenti, ad eccezione di quelli specificamente classificati come gravi, sarà sanzionata come infrazione. Secondo l'organo disciplinare contenute nel presente regolamento, con una multa fino 602 euro, la squalifica o la sospensione per un periodo fino a due mesi".

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L'avvio di stagione dell'argentino

Julián Álvarez è stato uno dei temi più discussi della sessione estiva di calciomercato. L'attaccante argentino è stato accostato al club blaugrana molteplici volte. Nonostante le numerosi voce, il numero 19 è rimasto però alla corte di Diego Simeone. Il suo avvio di stagione è stato alquanto complicato: invece, nelle ultime settimane sembra aver ritrovato la giusta determinazione che lo ha reso una delle punte più forti del panorama calcistico attuale.

Il futuro di

MADRID, SPAGNA - 24 OTTOBRE: Julian Alvarez dell'Atletico Madrid festeggia con i compagni il primo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Atletico de Madrid e RC Deportivo de A Coruna al Riyadh Air Metropolitano il 24 ottobre 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

La prima rete stagionale è arrivata il 20 ottobre 2026, in Champions League, quando ha trovato la rete nella trasferta di Stoccarda finita 1-1. Ma successivamente, è riuscito a realizzare anche la sua prima rete in campionato: al minuto 48' ha deciso la gara contro il Deportivo la Coruna. Due reti che hanno dato morale e fiducia in vista del suo percorso all'Altético Madrid.