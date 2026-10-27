Sergio Canales sembrava destinato a diventare uno dei più grandi talenti del calcio spagnolo e non solo. Dotato di tecnica sopprafina, visione di gioco e qualità fuori dal comune, si era imposto già giovanissimo nel Racing Santander. Il suo talento ha iniziato ad attirare l'attenzione di numerosi club come il Real Madrid. Eppure, quello che sembrava un percorso destinato ad esplodere ai massimi livelli, è stato segnato da innumerevoli infortuni e momenti complicati. A tal proposito, il centrocampista si è raccontato in un'intervista concessa alla rivista "Brands & Players".

Dalla pressione agli infortuni: le dichiarazioni di Sergio Canales

Il passaggio ai Blancos-per circa 6 milioni di euro- rappresentò per il centrocampista una grande opportunità, ma anche una prova estremamente complicata. L'impatto con la squadra spagnola non fu semplice: infatti, Sergio Canales ha raccontato di quanto sia stato difficile arrivare in un club così blasonato: "Ci sono stati momeni per me molto complicati.. Anche se ho imparato moltissimo stando con grandi campioni come quelli del Real Madrid . In quel posto ho imparato moltissime cose, anche convivere con le pressioni".

PAMPLONA, Spagna - 18 ottobre 2026 (18 OTTOBRE 2026) CA Osasuna - Sergio Canales (video ufficiale) CA Osasuna - Real Racing Club (video ufficiale) (foto di Maple/Getty Images)

Inoltre, il 35 enne ha spiegato quanto gli infortuni abbiano influito nel suo percorso: "Sono stato fermo diverse volte nel corso della mia carriera. Ma questi stop mi hanno insegnato ad essere più forte, ad avere più fiducia nei miei mezzi e essere molto più legato alla mia famiglia per essermi accanto ogni giorno. Gli infortuni fanno parte della crescita di un giocatore: sappiamo a cosa andiamo incontro ogni giorno ma dobbiamo essere bravi noi a rialzarci e dare sempre il massimo".

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Dal Messico al ritorno al Racing Santander

Durante la sua intervista, Sergio Canales ha sottolineato quanto sia stato determinante l'approdo al(in Messico). Lo spagnolo ha voluto ringraziare i suoi due ex compagniper avergli consigliato la destinazione: "Loro mi avevano parlato benissimo di quel posto: sia della città che del campionato. Non ho avuto esitazioni e ho voluto provare questa nuova esperienza in una cultura diversa. Devo dire che quello è stato un periodo meraviglioso:".

Dopo aver raggiunto molti successi, oggi il vero obiettivo di Canales è quello di restituire al Racing tutto ciò che gli ha dato sin da quando era nelle giovanili: "Il mio unico interesse adesso è quello di restituire tutto ciò che posso a questo Club. Sin da quando ero ragazzino mi hanno aiutato tantissimo, mi hanno sempre trattato bene e per questo non smetterò mai di ringraziare la società. Da bambino andavo allo stadio a tifare per loro e adesso giocare con questa maglia, ancora una volta, per me è un sogno".

LEGANES, SPAGNA - 5 SETTEMBRE: Sergio Canales del Racing Santander festeggia con i compagni il primo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Rayo Vallecano de Madrid e Real Racing Club de Santander allo Stadio Municipale di Butarque il 5 settembre 2026 a Leganes, Spagna. (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

Infine, il numero 2o ha delineato il suo nuovo stile di vita: "Adesso sono molto più sereno:mi alzo alle 6 del mattino, porto i cani a spasso e nel pomeriggio mi aspettano sauna, camera iperbarica, luce rossa e pressoterapia. Poi verso le 7 ceno e alle 9 sono a letto. Il mio sogno? Quando appenderò gli scarpini al chiodo voglio solo godermi la mia famiglia e vedere i miei figli crescere".