Meno di due ore per esaurire tutti i biglietti disponibili. È bastato questo ai tifosi del Racing Santander per assicurarsi un posto alla sfida contro il Real Madrid. Le vendite online sono partite oggi alle 10 del mattino e alle 11:56 non c'erano più tagliandi disponibili. Una corsa rapidissima che conferma quanto sia attesa la partita in città e quanto il ritorno del Racing nella massima serie abbia riacceso l'entusiasmo della tifoseria.

La società ha scelto di gestire la vendita attraverso il portale online riservato agli abbonati, senza ricorrere alle tradizionali code alle biglietterie dello stadio. La risposta è stata immediata: i posti ancora disponibili sono andati esauriti nel giro di 116 minuti, nonostante le condizioni di vendita e i prezzi più alti rispetto a quelli applicati per altre partite casalinghe.

L'arrivo delle Merengues rappresenta un appuntamento speciale per Santander. Il Real Madrid resta una delle squadre più seguite del calcio europeo e la possibilità di vederlo a El Sardinero ha trasformato la gara in uno degli eventi più attesi della stagione. A rendere ancora più alta l'attenzione contribuisce il momento della squadra madrilena, reduce dal successo nel Clásico secondo quanto riportato da AS.

Biglietti più cari del 60% ma la domanda non cala

El Sardinero può ospitare poco meno di 23.000 spettatori e conta già circa 18.500 abbonati. I posti messi a disposizione per la vendita rappresentavano quindi una quota limitata della capienza complessiva. La richiesta si è concentrata su quei tagliandi, che la società ha proposto a prezzirispetto a quelli della recente gara contro

Per la sfida con i catalani, i biglietti interi costavano tra i 30 e i 75 euro. In occasione della partita contro il Real Madrid, invece, la fascia è salita a 50-120 euro, con un rincaro indicato intorno al 60%. Una differenza significativa, che non ha però frenato la corsa all'acquisto. L'appeal dell'avversario e l'importanza della partita per il pubblico locale hanno prevalso sul costo dei tagliandi.

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El Sardinero verso il tutto esaurito per Racing Santander Real Madrid

La vendita era riservata ai soci e agli iscritti alla comunidad biancoverde. Per accedere alla procedura era necessario utilizzare il sistema di registrazione introdotto dalla dirigenza, pensato per gestire l'elevato numero di richieste ed evitare sovraccarichi dei server. Il meccanismo non ha impedito l'esaurimento rapidissimo dei posti disponibili, ma ha consentito alla società di concentrare la vendita attraverso un unico canale.Con i biglietti esauriti in meno di due ore, lo stadio si avvicina al tutto esaurito per una partita destinata ad attirare grande attenzione. La presenza di una base di circagarantisce già una cornice importante, mentre la vendita dei posti residui ha confermato la forte domanda per l'incontro con i madrileni.

Per chi è rimasto senza biglietto, tuttavia, non è ancora detta l'ultima parola. Resta disponibile la piattaforma di cessione del posto, attraverso la quale gli abbonati impossibilitati ad andare allo stadio possono rimettere in vendita il proprio tagliando.