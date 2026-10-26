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Il weekend degli italiani all'estero

Altro giro, altra corsa. Alle spalle un altro weekend di grande calcio, che ha portato sorrisi e anche qualche nuova difficoltà alla truppa degli italiani all'estero. Iniziamo dalla Premier League, dove si è registrato l'inaspettato ko del Manchester City di Gianluigi Donnarumma in trasferta contro l'Aston Villa, nonostante un possesso palla che ha sorriso incredibilmente i Citizens, così come i tiri in porta, ben 15 rispetto agli 8 degli avversari. Fine settimana da dimenticare anche per il Friburgo di Vincenzo Grifo, che cade 3-1 tra le mura amiche contro il Bayern Monaco. Una gara senza appello, che pesa incredibilmente e fa scivolare il club al terzo posto, a 4 dalla vetta. Ma scopriamo insieme le sorti degli altri italiani all'estero e chi si sta particolarmente distinguendo, reduce da un weekend davvero indimenticabile.

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