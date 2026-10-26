Due giornate di squalifica per Allegri. È questa la decisione del giudice sportivo dopo l'espulsione rimediata dal tecnico livornese nella sfida contro la Roma. L'allenatore del Napoli salterà quindi la trasferta contro il Monza, ma soprattutto il big match contro la Juventus allo Stadium. Una doppia assenza pesante per gli azzurri, che dovranno fare a meno del proprio allenatore in due appuntamenti delicati della stagione.

Allegri, due giornate out: perché è stato squalificato

"Non sono lucido in questo momento". Allegri lo aveva ammesso nel post partita contro la. Il tecnico livornese è stato, suo malgrado, protagonista in negativo di una serata complicata per il Napoli: avanti di due reti, i partenopei si sono fatti rimontare per due volte, senza riuscire a portare a casa i tre punti. A far perdere le staffe ad Allegri è stato soprattutto il pareggio di Balerdi, arrivato tra le proteste per un presunto fallo dell'argentino su Beukema, sul qualeha deciso di non intervenire. La tensione è salita rapidamente, con l'allenatore furioso sia per l'atteggiamento della squadra sia per la decisione arbitrale.

NAPOLI, ITALIA - 14 LUGLIO: Massimiliano Allegri, nuovo allenatore della SSC Napoli, insieme al presidente del club Aurelio De Laurentiis. Massimiliano Allegri viene presentato come nuovo allenatore della SSC Napoli al Teatro di San Carlo, il 14 luglio 2026 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

A quel punto è intervenuto il quarto uomo, richiamando Colombo dopo aver segnalato alcune offese rivoltegli da Allegri. Il direttore di gara ha quindi deciso di espellere il tecnico rossonero. Ma non è finita qui: nel post partita, in molti hanno riferito di aver sentito frasi ingiuriose da parte dello stesso Allegri. "Gli hanno messo in tasca la Champions", ha borbottato il tecnico. Parole fuori contesto che hanno scatenato l'ira del club giallorosso. E che potrebbe portare ad un'apertura di un'inchiesta federale. Oltre alla squalifica, Allegri ha ricevuto anche un'ammenda. Comunque, la frase pronunciata contro la Roma, non è stata presa in considerazione dal giudice sportivo. Max, quindi, salterà Monza e Juventus. Il Napoli perde il suo condottiero in uno dei momenti più difficili.