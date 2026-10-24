Finisce con uno spettacolare 3-3 la sfida dell'ottava giornata di campionato tra Napoli e Roma, con gli azzurri che restano con l'amaro in bocca per come si era messa la partita. Massimiliano Allegri, inevitabilmente arrabbiato per l'espulsione ricevuta nel finale di gara, si dice soddisfatto della prova contro un avversario difficile. Le parole del tecnico in conferenza stampa.

Napoli, le parole di Allegri in conferenza stampa

"La partita è stata molto bella da parte di entrambe le squadre. Purtroppo c'è anche la fase in cui devi difendere e noi oggi abbiamo lasciato due punti per squadra".

SULL'ESPULSIONE - "L'espulsione l'ho presa, la multa me la daranno... facciamo beneficenza anche a questo giro. Non so, il quarto uomo ha chiamato l'arbitro e mi ha espulso..."

SULLA PRESTAZIONE - "I ragazzi devono star sereni perché abbiamo fatto una grande prestazione. Questo è il calcio, lasciamo due punti per strada. Abbiamo difeso anche molto bene a larghi tratti. Mi spiace per il risultato e per il finale di gara".

NAPOLI, ITALIA - 24 OTTOBRE: Massimiliano Allegri, allenatore della SSC Napoli, reagisce alla sua espulsione durante la partita di Serie A tra SSC Napoli e AS Roma allo stadio Diego Armando Maradona, il 24 ottobre 2026 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

SULLE SENSAZIONI - "Sono contento per la prestazione ma dispiaciuto per la mancata vittoria. Sono arrabbiato poi per come è finita. Significa che da ora in poi mi metterò seduto in panchina e prometto che non mi alzerò più".

SULLE CONDIZIONI DELLA DIFESA - "Purtroppo c'è stato l'infortunio di Badiashile che mi ha fatto bruciare uno slot. Di Lorenzo ha un fastidio al ginocchio per una botta che ha preso con il Bodo. Recuperare la condizione è importante perché abbiamo tante partite ravvicinate. Ora mercoledì andiamo a Monza e poi abbiamo la Juventus. Badiashile ha subito un infortunio muscolare. Veniva da tanto tempo di inattività, lo avevo risparmiato per questo con il Bodo e purtroppo ha avuto questo problema. Rrahmani stasera ha riposato e lo riavremo poi per mercoledì".