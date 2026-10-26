Doveva essere lo strumento capace di eliminare ogni dubbio, e invece per una sera è diventato lui stesso il dubbio. Nel pareggio per 1-1 tra Auxerre e Le Mans nell’ultimo turno di Ligue 1, il funzionamento non propriamente ideale della Goal Line Technology ha scatenato la rabbia della squadra di casa. Non si tratta di una contestazione su un fallo o un fuorigioco, ma di un possibile problema tecnico del sistema introdotto proprio per garantire una certezza assoluta sul superamento della linea da parte del pallone. A fine partita l’allenatore dell’Auxerre, Will Still, non ha nascosto tutta la propria rabbia, e in un certo senso la sorpresa, per l’episodio.

L'episodio di Auxerre-Le Mans

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L’episodio è arrivato al 48' minuto, in occasione della rete del: Bretelle si è spostato sulla destra dell’area di rigore, mettendo un cross verso il primo palo, dove Buades ha anticipato la difesa con un colpo di testa perfetto nei tempi. Sulla linea,è riuscito a deviare il pallone con la mano sinistra, che però è rotolato sotto il suo corpo prima di essere fermato. In quel momento l’orologio dell’arbitroha vibrato, segnalando il superamento della linea di porta: gol convalidato. A sorprendere non è stata soltanto la dinamica, ma anche quanto accaduto subito dopo. La tecnologia di porta dovrebbe infatti fornire una risposta certa e priva di margini interpretativi: o il pallone ha superato la linea o non l’ha fatto.Nonostante ciò, l’arbitro è stato comunque richiamato alper un potenziale errore, senza che venisse fornita alcuna giustificazione ufficiale sul motivo della revisione. Dai replay disponibili, nonostante le numerose angolazioni analizzate, non è stato possibile stabilire con certezza se il pallone avesse realmente oltrepassato la linea. Al termine della revisione, la decisione iniziale è stata comunque confermata.

LONDRA, INGHILTERRA - 25 APRILE: Una vista dettagliata delle attrezzature utilizzate per testare la tecnologia sulla linea di porta (goal-line technology) prima della partita di Sky Bet Championship tra Queens Park Rangers e Derby County a Loftus Road il 25 aprile 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Jasper Wax/Getty Images)

Lo sfogo di Will Still

Nel dopo partita,ha fornito la propria versione dei fatti, ipotizzando un problema tecnico alla base di tutto: “Non tutti gli orologi hanno suonato (quelli dei guardalinee e del quarto uomo, ndr) contemporaneamente, o addirittura uno non ha suonato affatto. Poiché il VAR non aveva un angolo di visuale sufficientemente ampio per contrastare la tecnologia dell’arbitro principale, hanno deciso di convalidare il gol”, ha spiegatohai microfoni de L’Équipe.