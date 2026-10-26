Caos attorno a Auxerre-Le Mans: la Goal Line Technology fa vibrare l'orologio dell'arbitro ma non quelli dei guardalinee e del quarto uomo
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Doveva essere lo strumento capace di eliminare ogni dubbio, e invece per una sera è diventato lui stesso il dubbio. Nel pareggio per 1-1 tra Auxerre e Le Mans nell’ultimo turno di Ligue 1, il funzionamento non propriamente ideale della Goal Line Technology ha scatenato la rabbia della squadra di casa. Non si tratta di una contestazione su un fallo o un fuorigioco, ma di un possibile problema tecnico del sistema introdotto proprio per garantire una certezza assoluta sul superamento della linea da parte del pallone. A fine partita l’allenatore dell’Auxerre, Will Still, non ha nascosto tutta la propria rabbia, e in un certo senso la sorpresa, per l’episodio.
L'episodio di Auxerre-Le MansL’episodio è arrivato al 48' minuto, in occasione della rete del Le Mans: Bretelle si è spostato sulla destra dell’area di rigore, mettendo un cross verso il primo palo, dove Buades ha anticipato la difesa con un colpo di testa perfetto nei tempi. Sulla linea, il portiere dell'Auxerre Nardi è riuscito a deviare il pallone con la mano sinistra, che però è rotolato sotto il suo corpo prima di essere fermato. In quel momento l’orologio dell’arbitro Willy Delajod ha vibrato, segnalando il superamento della linea di porta: gol convalidato. A sorprendere non è stata soltanto la dinamica, ma anche quanto accaduto subito dopo. La tecnologia di porta dovrebbe infatti fornire una risposta certa e priva di margini interpretativi: o il pallone ha superato la linea o non l’ha fatto.
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Lo sfogo di Will StillNel dopo partita, l’allenatore dell’Auxerre ha fornito la propria versione dei fatti, ipotizzando un problema tecnico alla base di tutto: “Non tutti gli orologi hanno suonato (quelli dei guardalinee e del quarto uomo, ndr) contemporaneamente, o addirittura uno non ha suonato affatto. Poiché il VAR non aveva un angolo di visuale sufficientemente ampio per contrastare la tecnologia dell’arbitro principale, hanno deciso di convalidare il gol”, ha spiegato Still hai microfoni de L’Équipe.
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