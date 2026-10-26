Due pugni stretti rabbiosamente e un urlo fortissimo nel cielo di Barcellona. È probabilmente questa l'immagine che definisce più di tutte la grande notte di Kylian Mbappé, autore di una strepitosa doppietta nel Clàsico contro gli storici rivali blaugrana nel 2-1 al Camp Nou. Una serata memorabile per l'attaccante francese che, oltre a decidere una sfida utile a riaprire la corsa alla vetta della Liga, raggiunge anche quota 100 gol in maglia Real Madrid, consolidando il suo ottimo momento di forma e, se vogliamo, farsi anche della buona pubblicità alla vigilia della cerimonia di un incertissimo Pallone d'Oro. Nonostante una serata da autentico protagonista, però, al termine del Clàsico, Kylian Mbappé ha deciso di non soffermarsi sulla sua grande gara, elogiando il proprio gruppo ed esaltando le qualità dell'intera squadra.

Mbappé: "È stata una vittoria di squadra"

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Intervistato ai microfoni di Real Madrid TV,ha commentato la vittoria per 2-1 del Real Madrid al Camp Nou di Barcellona, dichiarando: ". Sapevamo di dover giocare da uomini e abbiamo dato il massimo. Alla fine, vincere e avvicinarci al titolo della Liga è un passo importante per noi

Quanto al traguardo dei 100 gol in maglia blanca e alla doppietta firmata contro i rivali blaugrana, l'attaccante francese ha affermato: "La mia prestazione e i 100 gol con la maglia del Real Madrid? Si, sono molto felice. È una bella soddisfazione e sono molto contento. Penso che continuerò a segnare grazie alla squadra".

"Chi dice che non c'è qualità è un bugiardo"

Nel corso dell'intervista, Kylian Mbappé ha voluto sottolineare il valore della squadra, spiegando: "Chiunque affermi che in questa squadra non ci sia qualità è un bugiardo. Questo è il Real Madrid e dobbiamo vincere le partite".

BARCELLONA, SPAGNA - 25 OTTOBRE: Kylian Mbappé del Real Madrid festeggia al termine della partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra FC Barcelona e Real Madrid, disputata allo Spotify Camp Nou il 25 ottobre 2026 a Barcellona, ​​in Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Infine, il centravanti dei blancos ha terminato l'intervista post-partita, chiedendo continuità nei risultati: "Cinque vittorie consecutive non significano nulla per noi. È un buon messaggio quello di oggi, ma non possiamo pensare che la stagione sia finita".