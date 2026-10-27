La vittoria del Pallone d'Oro 2026 di Harry Kane non ha messo tutti d'accordo. Il riconoscimento conquistato dall'attaccante inglese, protagonista di una grande stagione con il Bayern Monaco, ha alimentato il dibattito soprattutto in Spagna, dove una parte dell'opinione pubblica avrebbe preferito vedere premiati uno dei due attuali volti di Real Madrid e Barcellona, Kylian Mbappé o Lamine Yamal. Tra le voci più critiche, vi è certamente quella di Guti, ex centrocampista dei blancos e ora opinionista sportivo. Lo spagnolo, in particolare, ha pubblicamente espresso le sue perplessità su una coincidenza, dal suo punto di vista, alquanto strana: una cerimonia svolta a Londra, che premia un calciatore londinese.

Guti: "Cerimonia a Londra, vinta da un londinese"

È una coincidenza incredibile che la cerimonia del 70° anniversario del Pallone d'Oro venga assegnato a Londra e che a vincerlo sia un londinese. Che coincidenza, vero? Una coincidenza pazzesca. Lamine e Mbappé se lo meritavano di più

"

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Ai microfoni del programma spagnolo El Chringuito,ha commentato la vittoria del Pallone d'Oro 2026 di, insinuando: "

Utilizzando sempre un tono molto polemico, l'ex centrocampista del Real Madrid ha puntualizzato: "Basta guardare la faccia di Kane quando pronunciano il suo nome. Non si sarebbe mai immaginato di vincere il Pallone d'Oro. Pensava che Lamine e Mbappé sarebbero stati davanti a lui. Non si fa quella faccia quando si vince un Pallone d'Oro e si pensa di meritarselo. Non sapeva nemmeno come indossare la giacca. È sembrato tutto deciso, completamente".

😳 "Y el ganador del #BallonDor 2026 es..."



Así fue la reacción de Guti al conocerse el fallo 📽️👀 pic.twitter.com/SPDoHusYYl — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) October 27, 2026

Non solo Guti, anche Nasri contro la vittoria di Kane

Appoggiando la tesi di Guti, seppur con toni molto più pacati, anche l'ex calciatore Samir Nasri ha espresso le proprie perplessità sulla vittoria del prestigioso premio dorato da parte del bomber del Bayern: "Harry Kane Pallone d'Oro? Va bene, le statistiche hanno fatto la differenza ed è un grande calciatore. Ma non ha mai portato la sua squadra a vincere nulla di importante, né è stato decisivo nelle vittorie in partite davvero importanti".

FREIBURG IM BREISGAU, GERMANIA - 25 OTTOBRE: Harry Kane del FC Bayern Monaco reagisce durante la partita della Bundesliga 2026/27 tra lo Sport-Club Freiburg e il FC Bayern München all'Europa-Park Stadion il 25 ottobre 2026 a Friburgo in Brisgovia, Germania. (Foto di Daniela Porcelli/Getty Images)

Infine, l'ex giocatore francese ha terminato il suo commento sul Pallone d'Oro, affermando: "La vittoria del Pallone d'Oro da parte di Harry Kane non mi entusiasma, tuttavia, non me ne potrebbe importare di meno".