Nonostante i proclami e le attese su Mbappè e Yamal, il Pallone d'Oro del 2026 lo vince Harry Kane: il nostro editoriale
Harry Kane, che show: Pallone d'Oro al cielo e i tifosi lo osannano
Harry, sì, è successo davvero. Adesso nessuno potrà più chiamarti "quello che non ha mai vinto niente", o peggio, la maledizione vivente che al suo arrivo non fa vincere al Bayern nemmeno la Bundesliga. Le luci del Palladium Theatre di Londra brillano solo per te, figlio della capitale britannica. E c'è una poesia sottile nel fatto che un inglese torni a vincere questo premio a settant'anni esatti da Stanley Matthews, proprio nella tua città, sfidando anche chi ci vede l'ombra del complotto. Ma questa è molto più di una coincidenza, è il compimento del destino: Harry Kane è il Pallone d'Oro 2026.
Harry Kane, la stella silenziosaSe questo premio misurasse soltanto il fascino puro, la magia che infiamma gli stadi e le piazze, forse oggi staremmo celebrando Lamine Yamal o Kylian Mbappé. Se contasse solo l'aritmetica dei trofei internazionali, magari spunterebbe il nome di Fabián Ruiz, l'unico in grado di sedersi al tavolo dei vincitori di Champions League e Mondiale nella stessa annata sportiva. Eppure, tu sei la sublimazione della stella meno appariscente. Mentre attorno a te si faceva rumore, mentre si rincorrevano i proclami del 10 blaugrana e le dichiarazioni dell'entourage di Mbappè, tu hai scelto il silenzio. Nessuna polemica, nessun titolo a effetto. Solo fatica e speranza.
Il tuo segreto, Harry, non è mai stato negli effetti speciali, ma in un'abnegazione silenziosa e inarrestabile. Sei arrivato primo, e per distacco, nella statistica che più definisce un attaccante: i gol, ben 72 in una sola stagione. Ma in ogni altra classifica sei sempre lì, a un passo dalla vetta, costruendo un monumento alla costanza semplicemente inattaccabile. Hai lasciato la tua impronta su 80 reti stagionali complessive, 8 assist e 19 rigori trasformati con la consueta glacialità che fa di te un perfetto inglese in Baviera.
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Dal North di Londra al North West di Londra, 15 anni dopoE soprattutto, hai spezzato la sceneggiatura più crudele che il calcio potesse scriverti. Prima la fedeltà romantica ma dolorosa a un Tottenham storicamente allergico alla gloria. Poi quel primo, stregato anno in Baviera, che ti aveva trasformato nel bersaglio dell'ironia globale, il proverbiale "portatore di sventura". Nelle stagioni successive, e in quest'ultima in particolare, hai spazzato via ogni superstizione dominando in Germania e vincendo tutto: Bundesliga, Coppa di Germania, Supercoppa e due Scarpe d'Oro, quella tedesca e quella Europea. Alla fine, l'uomo che portava sfortuna ha svaligiato la banca più attenzionata di tutte.
"And after all, you're my Wonderwall"Ma a stregare chi ti ha votato è stata l'anima che hai gettato oltre l'ostacolo con la maglia dei Tre Leoni. Aver trascinato, spalla a spalla con Jude Bellingham, l'Inghilterra fino alla semifinale dei Mondiali del 2026 ha dimostrato che le spalle dell'Uragano possono reggere il peso disumano delle aspettative di un'intera nazione. E poi c'è quell'immagine, quasi cinematografica. Quell'attimo in cui, svuotato di ogni energia ma felice come un bambino, hai lasciato la zona mista canticchiando Wonderwall degli Oasis ai microfoni di DAZN. È stata la leggerezza definitiva di un uomo che ha fatto pace col proprio destino.
Il lieto fine dell'UraganoÈ stata l'edizione più incerta e romantica degli ultimi anni, e ha premiato la tua normalità straordinaria di uomo in perenne missione. Per Yamal è solo il primo battito di ali di un lungo e inevitabile dominio futuro; per Mbappé, rimasto a guardare, suona invece come un avvertimento spietato. Ma per te, Harry, questo Pallone d'Oro non è solo la celebrazione di un'annata perfetta. In un calcio sempre più ossessionato dai flash e dalle giocate a effetto, quel trofeo che stringi tra le mani è un inno alla perseveranza e il monumentale riconoscimento a una carriera che finalmente ha trovato il suo lieto fine.
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