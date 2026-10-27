Harry, sì, è successo davvero. Adesso nessuno potrà più chiamarti "quello che non ha mai vinto niente", o peggio, la maledizione vivente che al suo arrivo non fa vincere al Bayern nemmeno la Bundesliga. Le luci del Palladium Theatre di Londra brillano solo per te, figlio della capitale britannica. E c'è una poesia sottile nel fatto che un inglese torni a vincere questo premio a settant'anni esatti da Stanley Matthews, proprio nella tua città, sfidando anche chi ci vede l'ombra del complotto. Ma questa è molto più di una coincidenza, è il compimento del destino: Harry Kane è il Pallone d'Oro 2026.

Harry Kane, la stella silenziosa

Se questo premio misurasse soltanto il fascino puro, la magia che infiamma gli stadi e le piazze, forse oggi staremmo celebrando. Se contasse solo l'aritmetica dei trofei internazionali, magari spunterebbe il nome di, l'unico in grado di sedersi al tavolo dei vincitori dinella stessa annata sportiva. Eppure, tu sei la sublimazione della stella meno appariscente. Mentre attorno a te si faceva rumore, mentre si rincorrevanoe le dichiarazioni dell', tu hai scelto il silenzio. Nessuna polemica, nessun titolo a effetto. Solo fatica e speranza.

Il tuo segreto, Harry, non è mai stato negli effetti speciali, ma in un'abnegazione silenziosa e inarrestabile. Sei arrivato primo, e per distacco, nella statistica che più definisce un attaccante: i gol, ben 72 in una sola stagione. Ma in ogni altra classifica sei sempre lì, a un passo dalla vetta, costruendo un monumento alla costanza semplicemente inattaccabile. Hai lasciato la tua impronta su 80 reti stagionali complessive, 8 assist e 19 rigori trasformati con la consueta glacialità che fa di te un perfetto inglese in Baviera.

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Dal North di Londra al North West di Londra, 15 anni dopo

"And after all, you're my Wonderwall"

E soprattutto, hai spezzato la sceneggiatura più crudele che il calcio potesse scriverti. Primastoricamente allergico alla gloria. Poi quel primo, stregato anno in, che ti aveva trasformato nel bersaglio dell'ironia globale, il proverbiale "portatore di sventura". Nelle stagioni successive, e in quest'ultima in particolare, hai spazzato via ogni superstizione dominando in Germania e vincendo tutto:, quella tedesca e quella Europea. Alla fine, l'uomo che portava sfortuna ha svaligiato la banca più attenzionata di tutte.Ma a stregare chi ti ha votato è stata l'anima che hai gettato oltre l'ostacolo con la maglia dei. Aver trascinato, spalla a spalla con, l'fino alla semifinale deiha dimostrato che le spalle dell'Uragano possono reggere il peso disumano delle aspettative di un'intera nazione. E poi c'è quell'immagine, quasi cinematografica. Quell'attimo in cui, svuotato di ogni energia ma felice come un bambino, hai lasciato la zona mista canticchiandoai microfoni di DAZN. È stata la leggerezza definitiva di un uomo che ha fatto pace col proprio destino.

MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 21 OTTOBRE: Harry Kane dell'FC Bayern München festeggia il secondo gol della squadra durante la partita della terza giornata della Fase a Gironi della UEFA Champions League 2026/27 tra FC Bayern München e Arsenal FC alla Football Arena di Monaco il 21 ottobre 2026 a Monaco di Baviera, Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Il lieto fine dell'Uragano