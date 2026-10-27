Dopo mesi di autentiche campagne elettorali da parte dei principali candidati, alla fine a tenere tra le mani il Pallone d'Oro 2026 del London Palladium Theatre è stato Harry Kane. Il bomber inglese, forte di una stagione da ben 73 gol complessivi nel 2025/26, arricchita dalle vittorie di Bundesliga, Supercoppa di Germania e DFB-Pokal e un piazzamento nelle big-four di Champions League e Mondiale, è riuscito a tagliare la linea del traguardo di un'incertissima corsa al premio dorato, arrivando davanti a Kylian Mbappé secondo e Lamine Yamal terzo. A proposito del terzo posto della giovane stella blaugrana, è intervenuto proprio il presidente Joan Laporta a dargli fiducia, dichiarando come l'età e il potenziale di Yamal siano sinonimi di una vittoria già scritta delle prossime edizioni del più prestigioso riconoscimento individuale del calcio mondiale.

Laporta su Yamal: "Prima o poi vincerà il Pallone d’Oro"

Secondo me, Yamal meritava di vincere il premio, ma i votanti hanno deciso così. È stata una decisione sportiva. Questo gli servirà come motivazione personale, perché sono sicuro che lo sarà.

Tutti i suoi compagni di squadra lo aiuteranno a superare presto questa delusione".

Lamine Yamal, il presidente del Lamine vince questo premio dall'età di 16 anni, il che è davvero straordinario. Si merita tutto, e lo aiuteremo tutti a essere ancora più motivato per vincere il Pallone d'Oro il prossimo anno". Riguardo la terza conquista consecutiva del premio di miglior giovane da parte di, il presidente del Barcellona ha aggiunto: "È un traguardo unico, evince questo premio dall'età di 16 anni, il che è davvero straordinario. Si merita tutto, e lo aiuteremo tutti a essere ancora più motivato per vincere il Pallone d'Oro il prossimo anno".

👏 Joan Laporta, sobre Lamine Yamal: "Es el mejor jugador joven del mundo por tercera vez, y estoy convencido que acabará ganando el #BallonDor"



💪 "Que le sirva de motivación"



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"I tifosi del Barça possono stare tranquilli"

Nel corso dell'intervista, Laporta ha avuto anche modo di esprimere le sue sensazioni in merito alla sconfitta dei blaugrana contro il Real Madrid nel Clàsico: "Accetteremo la sconfitta con sportività e la useremo come stimolo per andare avanti. Le nostre aspettative per questa stagione restano invariate. Abbiamo iniziato la stagione molto bene e continueremo così, ne sono certo".

Intervenuto ai microfoni di Mundo Deportivo,ha commentato il terzo posto nella classifica del Pallone d'Oro di, dichiarando: "Sono convinto che prima o poi vincerà il

LONDRA, INGHILTERRA - 26 OTTOBRE: Lamine Yamal partecipa alla 70ª cerimonia del Pallone d'Oro presso il Palladium Theatre, il 26 ottobre 2026 a Londra, in Inghilterra. (Foto di Gareth Cattermole/Getty Images)

Infine, il dirigente catalano ha concluso il suo intervento, terminando: "La sconfitta contro il Real Madrid ci aiuterà a imparare dai nostri errori e a migliorare dove necessario. La verità è che resto orgoglioso dei miei giocatori e del mio allenatore. I tifosi del Barça possono stare tranquilli".