Il Pallone d'Oro 2026 è appena stato assegnato, ma le attenzioni di media e calciatori sono già rivolte alla prossima edizione. Finalmente è stato il turno di Harry Kane, centravanti dall'incredibile produzione offensiva, capace di scrollarsi di dosso l'etichetta di perdente dopo i suoi anni al Tottenham. Eppure, il suo nome non era il più vicino a conquistare il riconoscimento.

Dembélé sostiene Maza del bayer Leverkusen

Prima di lui c'erano Kvara,e Mbappé, ma le sue innumerevoli reti hanno convinto tutti ad assegnargli il riconoscimento individuale. Anche l'edizione del 2025 ha presentato un vincitore piuttosto inaspettato.aveva conquistato tutto con il PSG e aveva dimostrato per la prima volta in carriera una certa continuità, trascinando da leader emotivo e tecnico il club di Parigi alla prima Champions League della sua storia. Per il futuro, il nome sembra essere solamente quello di Lamine Yamal, nonostante Dembélé abbia un'opinione abbastanza particolare su chi sarà tra i prossimi vincitori del premio...Ousmane Dembélé si è classificatonell'edizione 2026 del Pallone d'Oro. Presente dunque alla cerimonia di Londra, l'attaccante del PSG ha colto l'occasione per salutare Mbappé e soprattutto dare la propria benedizione a, nuova stella del Bayer Leverkusen. Il trequartista algerino classe 2005 ha esordito in Bundesliga nella stagione '22-'23, con l'Herta Berlino. Da quel momento, la sua ascesa è stata costante. Ogni anno ha raccolto sempre più presenze in campo, considerando anche la retrocessione del club tedesco. Durante l'estate 2025 poi, Maza è passato al, orfano di Wirtz, per soli 12 milioni di euro.

SINSHEIM, GERMANIA - 25 OTTOBRE: Ibrahim Maza e Patrik Schick del Bayer 04 Leverkusen parlano con l'arbitro Daniel Siebert durante la partita di Bundesliga 2026/27 tra TSG Hoffenheim e Bayer 04 Leverkusen, disputata alla SNP Arena il 25 ottobre 2026 a Sinsheim, in Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Dopo una stagione da semi-titolare con le Aspirine, il trequartista algerino è stato convocato per il Mondiale 2026, dove ha giocato 4 gare da titolare. Nella stagione appena incominciata, Maza è partito benissimo: 3 reti e 3 assist in 10 presenze stagionali. Il suo nome inizia a circolare sempre di più nell'ambiente del calciomercato, soprattutto in ottica PSG. Del resto, lì avrebbe già un grande estimatore: Ousmane Dembélé. Il Pallone d'Oro 2025 ha commentato in maniera profetica il post di Maza dedicato alla cerimonia: "Sarai tu il prossimo a vincerlo. Inshallah".