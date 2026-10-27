Una delle sfide che andrà in scena nel corso della giornata di domani metterà di fronte due big del calcio inglese del calibro di Liverpool e Chelsea. I due club, infatti, giocheranno contro in occasione degli ottavi di finale della Carabao Cup 2026/2027.

L'incontro avrà inizio alle ore 21:00 e si disputerà ad Anfield, lo storico stadio della squadra attualmente allenata dallo spagnolo Andoni Iraola. Diversi calciatori, nel corso delle loro carriere agonistiche, hanno avuto l'onore di indossare le maglie di entrambi i club che militano in Premier League. Tra questi, trova il suo spazio anche uno la cui esperienza in Inghilterra non ha avuto una lunga durata. Stiamo parlando dell'ex centrocampista Raul Meireles.

Raul Meireles e l'esperienza in Premier League tra Liverpool e Chelsea

Nato in Portogallo nel 1983, Raul Meireles giocava principalmente nei ruoli di centrocampista centrale ed anche come mediano. Verso la fine degli anni '90 ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del calcio nel settore giovanile del

Nel 2001, il club bianconero lo cede a titolo temporaneo al Deportivo das Aves, con il quale ha fatto il suo esordio tra i professionisti collezionando le prime presenze in Segunda Liga, vale a dire la Serie B portoghese. Dopo due stagioni in prestito, il classe 1983 torna al Boavista ed esordisce anche nella Primeira Liga. Nel 2004 Meireles cambia squadra, ma stavolta a titolo definitivo, e diventa un nuovo calciatore del Porto.

Our focus switches to a trip to Anfield on Wednesday. pic.twitter.com/LZHVo7Eh7w — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 25, 2026

Coi Dragões, l'allora centrocampista gioca fino ale durante quel periodo vincecampionati,coppe ed altrettante supercoppe nazionali. Terminata l'esperienza al Porto, il classe 1983 lascia la sua partia e vola in Inghilterra, dove firma per il Liverpool. Meireles gioca la prima partita con la nuova maglia nel mese di agosto del 2010 in Carabao Cup contro l'

Nel mese successivo arriva anche il debutto in Premier League contro il Birmingham City. Per la sua prima rete coi Reds bisogna aspettare il 16 gennaio 2011 quando ha avuto luogo il Derby del Merseyside contro l'Everton. Quel giorno, Meireles ha sbloccato la gara poi terminata 2-2. Successivamente, il lusitano segna altri quattro gol coi Reds realizzati contro Wolverhampton, Stoke City, Chelsea e Wigan.

Londra, Inghilterra - 6 febbraio 2011: Raul Meireles del Liverpool in azione durante la partita di Barclays Premier League tra Chelsea e Liverpool allo Stamford Bridge. (Foto di Laurence Griffiths/Getty Images)

Dopo 44 presenze e cinque gol, nell'estate del 2011 il portoghese lascia il Liverpool per diventare un nuovo giocatore del Chelsea. Con la sua nuova squadra ha fatto l'esordio il 10 settembre il Sunderland fornendo anche l'assist a Sturridge per il momentaneo 0-2 dei Blues. Nel mese seguente, durante la partita della fase a gironi di Champions League contro il Genk, Meireles segna la sua prima rete con la squadra londinese.

Nel mese di maggio del 2012, il lusitano vince sia la FA Cup battendo in finale proprio il Liverpool che la Champions, dopo aver vinto ai rigori contro il Bayern Monaco. Anche quest'esperienza coi Blues, però, dura soltanto 48 partite e 6 gol dato il trasferimento al Fenerbahçe con cui ha giocato fino al 2016, anno del suo ritiro dal calcio giocato.