Tra le partite che sono andate in scena nel corso della giornata di ieri figura anche quella che ha messo di fronte il Chelsea ed il Tottenham. I due club, infatti, hanno giocato contro in occasione dell'ottavo turno della Premier League 2026/2027. Presso lo Stamford Bridge, questo derby tutto londinese è terminato con la vittoria per 0-2 della squadra ospite che ha come allenatore Roberto De Zerbi. Per la sfida di ieri, il Chelsea ha dovuto fare a meno di alcuni giocatori tra cui Emiliano Martinez, che nel match della scorsa settimana contro l'Everton ha riportato un infortunio alla mandibola per il quale ha subito anche un intervento. Il portiere, però, voleva stare vicino alla sua squadra e ha assistito all'incontro dagli spalti.

Dibu Martinez allo Stamford Bridge per il match tra Chelsea e Tottenham

Il Tottenham, grazie all'del portiere avversarioe la rete di, ha vinto allo Stamford Bridge contro i Blues allenati all'ex centrocampista spagnolo. Così facendo, gli Spurs salgono a quotapunti in campionato lasciando, almeno per il momento, la zona retrocessione. Il Chelsea, dal canto suo, resta apunti ed oggi non solo potrebbe essere superato dal, ma anche agganciato in classifica dalI detentori del titolo di Campioni del Mondo hanno affrontato la squadra del Nord di Londra senza giocatori importanti come il capitano, l'attaccanteed il portiere Emiliano Martinez. Quest'ulitmo, la scorsa settimana, a seguito di uno scontro con un avversario durante la sfida contro l'Everton ha riportato un infortunio alla mandibola ed è stato anche operato. Nonostante l'indisponibiltà per diverse settimane, l'estremo difensore dellaha voluto essere al fianco del Chelsea ed infatti era sugli spalti dello Stamford Bridge.

Liverpool, Inghilterra - 17 ottobre 2026: Emiliano Martinez del Chelsea riceve cure mediche dopo uno scontro con la testa di Jarrard Branthwaite dell'Everton durante la partita di Premier League 2026/27 tra Everton e Chelsea all'Hill Dickinson Stadiumd. (Foto di Alex Livesey/Getty Images)

Già prima della gara contro gli Spurs, Xabi Alonso aveva dato un aggiornamento sul Dibu. Le sue parole: "Sta migliorando. Ha subito l'intervento ed ogni giorno che passa si sente meglio. Tuttavia, dobbiamo ancora aspettare qualche settimana. Speriamo non molte. La buona notizia è che si sente meglio e dobbiamo ascoltare i pareri dei medici, degli specialisti e dei chirurghi. Tenendo conto che ha subito un intervento serio, sta facendo buoni progressi".