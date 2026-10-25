Dopo mesi molto difficili, arriva la prima gioia stagionale per Julian Alvarez. L'argentino ha deciso la difficile sfida contro il Deportivo La Coruna regalando tre punti importanti ai Colchoneros grazie ai quali si sono portati a due lunghezze dal Barcellona, in attesa del Clasico di questa sera. Al termine della partita, il Ragno è intervenuto in conferenza stampa dove ha voluto ringraziare i suoi compagni e, soprattutto, chiedere scusa ai tifosi. Ecco le sue parole.

"Volevo chiedere scusa ai tifosi per quello che è successo". Alvarez fa mea culpa

Caricamento post Instagram...

Intervenuto ai microfoni di Movistar,

prima che qualcuno potesse fargli qualsiasi domanda, l'argentino ha offerto le sue scuse: "Innanzitutto, volevo dire due parole, volevo scusarmi con i nostri tifosi per le mie parole durante i Mondiali. Sono state un errore da parte mia, sia per come le ho dette che per il momento, e soprattutto perché capisco la rabbia della gente. Da tifoso, sarei stato arrabbiato anch'io, soprattutto considerando il loro sostegno in tutto questo tempo. Anche in queste ultime settimane sono stati molto generosi, e lo apprezzo davvero".

La quiete dopo la tempesta? Julian Alvarez ha fatto il primo passo per la tregua con squadra e, soprattutto, con la tifoseria. L'argentino ha realizzato la rete decisiva nella sfida di ieri sera contro il. Per il classe 2000 si tratta del primo gol stagionale che arriva nel momento più difficile della sua carriera. Dopo la scorsa estate turbolenta, con il 26 enne che aveva espressamente dichiarato la sua intenzione di trasferirsi al, il rapporto con la tifoseria biancorossa si era completamente incrinato e ora il Ragno sta cercando di riappacificarsi. Lo ha dichiarato lui stesso al termine della partita.

Un gol che può cambiare il suo futuro all'Atletico Madrid?: "Ora devo concentrarmi sul lavoro, sul continuare a migliorare le mie prestazioni insieme a tutta la squadra, che voglio ringraziare perché ha contribuito tantissimo a me in tutto questo tempo - ha dichiarato Alvarez - Quindi, è ora di mettersi al lavoro perché abbiamo cose molto importanti da fare con la squadra". Uno degli obiettivi del 26 enne ora è trasformare i fischi che continua a sentire da alcuni tifosi in applausi. "Spero che riusciremo a trasformare i fischi in applausi, con il duro lavoro, l'umiltà e ringraziando le persone per la loro generosità in tutto questo tempo". Conclude.