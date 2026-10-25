In Brasile, Neymar si è reso protagonista in negativo durante l'incontro tra il suo Santos ed il Bahia. Durante la gara valevole per la 32esima giornata del Brasileirao, infatti, il capitano e numero dieci della squadra di casa ha terminato anzitempo la partita dato che ha ricevuto un cartellino rosso. Ciò è successo perché l'ex attaccante del Barcellona ha coperto la bocca mentre stava parlando con un giocatore avversario. Quest'ultimo ha segnalato quanto accaduto all'arbitro che, dopo il controllo al VAR, ha deciso di espellere il capitano del Santos. O Ney, al termine della gara, ha commentato su Instagram l'episodio che ha portato alla sua espulsione.

Neymar espulso durante Santos-Bahia: ha coperto la bocca mentre parlava con un avversario

La sfida tra le due squadre ha avuto luogo nella notte italiana ed è terminata con il risultato di. Al 39', la squadra ospite ha sbloccato l'incontro grazie alla rete dalla distanza che porta la firma del terzino sinistro. Il Santos, invece, ha trovato il gol del pareggio al terzo dei sei minuti di recupero del secondo sugli sviluppi di un calcio d'angolo: cross die rete di testa del difensore centrale. La partita, però, è stata segnata in maniera particolare da quel che ha avuto luogo prima dell'inizio della ripresa.Prima del fischio d'inizio del secondo tempo, Neymar stava discutendo con dei giocatori avversario tra i quali c'era anche. Ad un certo punto, l'ex attaccante deldice qualcosa al calciatore del Bahia coprendosi la bocca. Di conseguenza, il centrocampista della squadra ospite ha segnalato il gesto all'arbitro dato che, con la, ciò non si può più fare a seguito di quanto accaduto l'anno scorso intra

Santos, Brasile - 24 ottobre 2026: Neymar Junior del Santos discute con l'arbitro Savio Pereira Sampaio dopo esser stato espulso durante la partita di Brasileirao 2026 tra Santos e Bahia all'Estadio Urbano Caldeira. (Foto di Ricardo Moreira/Getty Images)

Dopo una revisione al VAR, il direttore di gara decide di estrarre il cartellino rosso ai danni di Neymar, il quale aveva già ricevuto l'ammonizione al 31' per proteste. Al termine dell'incontro, Nestor ha dichiarato a Sport.TV: "Lui sa cosa mi ha detto ed è stato irrispettoso. Lui è un idolo, ma oggi ha fallito". Con una storia su Instagram, Neymar ha risposto scrivendo: "Nestor ha fatto qualcosa di grave. Ha usato una regola anti-razzismo per trarne vantaggio. Chiunque abbia creato la regola deve fare attenzione perché le persone possono abusarne. Ho dato ad un idiota l'opportunità di mettersi in mostra. Dormirò con la coscienza pulita".