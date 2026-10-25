L'accaduto durante la sfida contro il Bahia
Neymar, che ritorno: il gol dal dischetto ripreso dal drone è uno spettacolo
In Brasile, Neymar si è reso protagonista in negativo durante l'incontro tra il suo Santos ed il Bahia. Durante la gara valevole per la 32esima giornata del Brasileirao, infatti, il capitano e numero dieci della squadra di casa ha terminato anzitempo la partita dato che ha ricevuto un cartellino rosso. Ciò è successo perché l'ex attaccante del Barcellona ha coperto la bocca mentre stava parlando con un giocatore avversario. Quest'ultimo ha segnalato quanto accaduto all'arbitro che, dopo il controllo al VAR, ha deciso di espellere il capitano del Santos. O Ney, al termine della gara, ha commentato su Instagram l'episodio che ha portato alla sua espulsione.
Neymar espulso durante Santos-Bahia: ha coperto la bocca mentre parlava con un avversarioLa sfida tra le due squadre ha avuto luogo nella notte italiana ed è terminata con il risultato di 1-1. Al 39', la squadra ospite ha sbloccato l'incontro grazie alla rete dalla distanza che porta la firma del terzino sinistro Luciano Juba. Il Santos, invece, ha trovato il gol del pareggio al terzo dei sei minuti di recupero del secondo sugli sviluppi di un calcio d'angolo: cross di Benjamin Rollheiser e rete di testa del difensore centrale Luan Peres. La partita, però, è stata segnata in maniera particolare da quel che ha avuto luogo prima dell'inizio della ripresa.
Dopo una revisione al VAR, il direttore di gara decide di estrarre il cartellino rosso ai danni di Neymar, il quale aveva già ricevuto l'ammonizione al 31' per proteste. Al termine dell'incontro, Nestor ha dichiarato a Sport.TV: "Lui sa cosa mi ha detto ed è stato irrispettoso. Lui è un idolo, ma oggi ha fallito". Con una storia su Instagram, Neymar ha risposto scrivendo: "Nestor ha fatto qualcosa di grave. Ha usato una regola anti-razzismo per trarne vantaggio. Chiunque abbia creato la regola deve fare attenzione perché le persone possono abusarne. Ho dato ad un idiota l'opportunità di mettersi in mostra. Dormirò con la coscienza pulita".
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