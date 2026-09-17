Neymar e Coutinho di nuovo insieme: foto e risate per i brasiliani a Vila Belmiro

Arriva un'altra delusione stagionale, l'ennesima, per il Santos di Neymar, che viene clamorosamente eliminato anche dalla Copa Sudamericana. Il club brasiliano ha iniziato la stagione carica di aspettative e puntava a essere protagonista su tutti i fronti, sia in Brasile che in Sudamerica; a metà settembre però il Santos si ritrova al decimo posto in campionato a 10 punti di distanza dalla zona Libertadores, ed eliminato, in tutte le occasioni ai quarti di finale, da tutte le principali competizioni nazionali e internazionali: Campeonato Paulista, Copa do Brasil e ora anche dalla Copa Sudamericana, subendo una clamorosa rimonta da parte dell'Atletico Mineiro dopo aver vinto la gara di andata per 2-0.

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La squadra guidata dasi è imposta per 4-2 a Belo Horizonte, pareggiando clamorosamente il risultato dell'andata che vedeva il Santos in vantaggio di due reti, e conquistando la vittoria ai. Decisivi sono stati gli errori Gabriel Barbosa, noto come, e di, arrivati inproprio per alzare il livello della squadra e per portareUna serata dal sapore particolarmente amaro per due dei nomi più importanti del progetto del, chiamati a trascinare la squadra nei momenti decisivi, e proprio dal dischetto, invece, entrambi hanno finito per lasciare il segno nel modo peggiore, contribuendo a una eliminazione che pesa molto su quelle che erano le ambizioni stagionali del club.

BELO HORIZONTE, BRASILE - 16 SETTEMBRE: Gabriel Bontempo del Santos dopo una sconfitta ai rigori in seguito alla partita di ritorno dei quarti di finale della Copa CONMEBOL Sudamericana 2026 tra l'Atletico Mineiro e il Santos all'Arena MRV il 16 settembre 2026 a Belo Horizonte, Brasile. (Foto di Pedro Vilela/Getty Images)

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