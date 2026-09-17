Tanti nomi, grandi aspettative e pochi risultati: il Santos vede sfumare un altro obiettivo stagionale.

Lorenzo Mastromattei
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Neymar e Coutinho di nuovo insieme: foto e risate per i brasiliani a Vila Belmiro

Arriva un'altra delusione stagionale, l'ennesima, per il Santos di Neymar, che viene clamorosamente eliminato anche dalla Copa Sudamericana. Il club brasiliano ha iniziato la stagione carica di aspettative e puntava a essere protagonista su tutti i fronti, sia in Brasile che in Sudamerica; a metà settembre però il Santos si ritrova al decimo posto in campionato a 10 punti di distanza dalla zona Libertadores, ed eliminato, in tutte le occasioni ai quarti di finale, da tutte le principali competizioni nazionali e internazionali: Campeonato Paulista, Copa do Brasil e ora anche dalla Copa Sudamericana, subendo una clamorosa rimonta da parte dell'Atletico Mineiro dopo aver vinto la gara di andata per 2-0.

Santos

L'Atletico Mineiro la spunta ai calci di rigore, Santos "tradito" dai suoi nuovi acquisti

La squadra guidata da Eduardo Domínguez si è imposta per 4-2 a Belo Horizonte, pareggiando clamorosamente il risultato dell'andata che vedeva il Santos in vantaggio di due reti, e conquistando la vittoria ai calci di rigore. Decisivi sono stati gli errori Gabriel Barbosa, noto come Gabigol, e di Arthur Melo, arrivati in Brasile proprio per alzare il livello della squadra e per portare esperienza e personalità.
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Una serata dal sapore particolarmente amaro per due dei nomi più importanti del progetto del Santos, chiamati a trascinare la squadra nei momenti decisivi, e proprio dal dischetto, invece, entrambi hanno finito per lasciare il segno nel modo peggiore, contribuendo a una eliminazione che pesa molto su quelle che erano le ambizioni stagionali del club.

Atletico Mineiro v Santos - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026
BELO HORIZONTE, BRASILE - 16 SETTEMBRE: Gabriel Bontempo del Santos dopo una sconfitta ai rigori in seguito alla partita di ritorno dei quarti di finale della Copa CONMEBOL Sudamericana 2026 tra l'Atletico Mineiro e il Santos all'Arena MRV il 16 settembre 2026 a Belo Horizonte, Brasile. (Foto di Pedro Vilela/Getty Images)

Neymar e Coutinho, il Santos aspetta ancora la sua coppia delle meraviglie

Con il recente arrivo di Philippe Coutinho, al Santos si è accesa la possibilità di vedere finalmente all'opera la coppia tutta brasiliana dal talento straordinario, insieme per la prima volta con la stessa maglia di club. Un sogno che però, per il momento, rimane soltanto una suggestione: Coutinho è arrivato da pochissimo e deve ancora inserirsi, mentre Neymar continua a fare i conti con gli infortuni. E con il Peixe a dieci punti dalla zona Libertadores, anche la possibilità di rivedere i due fuoriclasse insieme sui grandi palcoscenici internazionali sembra oggi sempre più lontana.

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