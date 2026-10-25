Nella notte italiana, diverse squadre sono scese in campo e, tra queste, figura anche il Corinthians allenato da Clarence Seedorf. L'ex centrocampista, infatti, ha firmato per la squadra brasiliana esattamente due settimane fa prendendo il posto di Fernando Diniz. Per l'olandese, inoltre, si tratta della prima esperienza da allenatore sette anni dopo quella da commissario tecnico del Camerun, durata dall'agosto 2018 fino al mese di luglio dell'anno seguente. Questa notte, l'ex calciatore del Milan ha fatto il suo esordio sulla panchina del nuovo club e ha affrontato il Vasco da Gama in occasione della 32esima giornata del Brasileirao. Tuttavia, la sua esperienza ha avuto inizio con una sconfitta per 3-2.

Corinthians, l'avventura di Seedorf comincia con una sconfitta

Fim de jogo.

Vasco da Gama 3 x 2 Corinthians. — Corinthians (@Corinthians) October 24, 2026

Presso lo Stadio Sao Januario situato a Rio del Janeiro, il Vasco da Gama ha sbloccato il risultato al minuto 35 grazie alla rete del terzino destro. Nel secondo tempo, però, il Corinthians segna due reti nel giro di sette minuti. La prima al 50' grazie al colpo di testa del difensore centralesu assist di. L'altra, invece, al 57esimo della gara realizzata dall'esterno sinistroconche ha fornito l'assist per il compagno di squadra.In seguito, il Vasco da Gama ha iniziato ad avere più occasioni da gol dato che aveva come obiettivo la vittoria e, quindi, anche i tre punti. La rete che rimette la gara in equilibrio arriva al minuto 88 col destro del subentratoQuest'ultimo, infatti, ha fatto il suo ingresso in campo al 35' a causa dell'di. L'autore della rete del pareggio si è reso ancora una volta protagonista al 90' dato che, dopo un azione in contropiede della sua squadra, sua assist diha realizzato il gol che ha permesso al Vasco da Gama di tornare in vantaggio.

Rio de Janeiro, Brasile - 25 ottobre 2026: Clarence Seedorf, allenatore del Corinthians, osserva prima della partita Brasileirao 2026 32nd-round match between Vasco da Gama and Corinthians at at Sao Januario Stadium on October 25, 2026 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Wagner Meier/Getty Images)

Non inizia bene, quindi, l'avventura di Seedorf sulla panchina del Timao, il quale si trova in una situazione molto critica in campionato. Infatti, il club di San Paolo si trova alla posizione numero diciassette in classifica, che varrebbe la retrocessione. In 32 match disputati, il Corinthians ha ottenuto 33 punti, la zona salvezza è a -2 e mancano cinque turni alla fine della competizione. Tra l'altro, la squadra brasiliana non vince una partita dallo 0-2 contro il Red Bull Bragantino datato 9 agosto.