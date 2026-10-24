Il Milan dovrà affrontare la trasferta contro l'Udinese con diverse assenze pesanti, in un momento complicato e subito dopo la sfida di Europa League persa 3-0 contro il Bournemouth. In vista della sfida in programma domani alle 20:45, Ruben Amorim non potrà contare su Mario Gila, Adrien Rabiot e Diego Moreira, tutti costretti a fermarsi per problemi fisici. I tre giocatori si sono fermati tutti per problemi differenti: Gila ha accusato un'infiammazione da sovraccarico alla caviglia sinistra, mentre Rabiot deve fare i conti con un affaticamento al polpaccio destro. Moreira, invece, ha riportato un affaticamento al flessore sinistro.

Milan, la lista degli indisponibili si allunga

Le assenze di Gila, Rabiot e Moreira si aggiungono a quelle di Pietro Terracciano, Matteo Gabbia, Alexis Saelemaekers e Samuel Chukwueze e inoltre anche le condizioni di Loftus-Cheek, uscito alla fine del primo tempo nell'ultima trasferta europea, sono ancora da valutare.

BOURNEMOUTH, INGHILTERRA - 22 OTTOBRE: Adrien Rabiot del Milan in azione durante la partita della fase a gironi (MD3) della UEFA Europa League 2026/27 tra AFC Bournemouth e AC Milan al Bournemouth Stadium il 22 ottobre 2026 a Bournemouth, Inghilterra. (Foto di Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

Le prossime due partite, contro Udinese e Bologna, rappresentano un passaggio importante per il Milan, chiamato a reagire dopo la terribile sconfitta sotto la pioggia di Bournemouth e a non perdere terreno in campionato, che li vede ora a -4 dai nerazzurri. La sfida di Udine sarà già un banco di prova per Amorim, che dovrà trovare le soluzioni giuste nonostante le numerose assenze, ma sarà fondamentale anche gestire le energie in vista del turno infrasettimanale contro il Bologna. L'obiettivo è arrivare al derby del 31 ottobre contro l'Inter nelle migliori condizioni possibili, sia dal punto di vista fisico sia sotto il profilo dei risultati.

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A pesare è soprattutto l'assenza di Adrien Rabiot, uno dei principali punti di riferimento del Milan, la cui importanza va oltre il contributo tecnico in mezzo al campo. Sono già 4 i gol del francese in questo avvio di campionato infatti, e se aggiungiamo anche i 3 assist ci accorgiamo che l'ex Juve ha contribuito alla metà dei gol segnati dai rossoneri in Serie A. Anche lo stop di Diego Moreira arriva in un momento poco favorevole, con il giocatore che stava iniziando a prendere fiducia e soprattutto a trovare maggiore continuità, proprio quando avrebbe potuto dare un contributo crescente alla squadra.