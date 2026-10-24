L'espulsione rimediata da Mike Maignan nelle competizioni europee segna un passaggio unico nella storia recente e passata del Milan. L'estremo difensore francese è infatti diventato il primo portiere nella storia del club rossonero ad aver ricevuto un cartellino rosso in un match di una coppa continentale. Sebbene le espulsioni dei portieri siano eventi relativamente rari per la formazione milanese, l'episodio ha subito attirato l'attenzione degli statistici e dei tifosi, spingendo a ripercorrere gli archivi storici alla ricerca di episodi analoghi e spunti di confronto con il passato della squadra.

MILANO, ITALIA - 24 MAGGIO: Mike Maignan del Milan in azione durante la partita di Serie A tra Milan e Cagliari Calcio allo stadio Giuseppe Meazza il 24 maggio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Francesco Scaccianoce/AC Milan via Getty Images)

Cartellino rosso all'estremo difensore, quante volte è successo?

Allargando lo sguardo a tutte le competizioni ufficiali affrontate dal Milan, il caso di Maignan non rappresenta tuttavia un'assoluta novità. Nella storia rossonera si contano infatti altri episodi in campionato, a partire dalla nota espulsione di Sebastiano Rossi contro il Perugia nel 1998 per un fallo di reazione su Bucchi, fino al rosso diretto inflitto a Dida nel 2004 contro la Fiorentina per un intervento fuori area. Lo stesso Maignan era già stato espulso in Serie A nel 2023 contro il Genoa, gara ricordata per il clamoroso finale con Olivier Giroud tra i pali. Per scoprire tutti i dettagli, le statistiche complete e approfondire i precedenti storici >>> CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO SU MILANISTI CHANNEL <<<