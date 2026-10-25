Un risveglio segnato dalla paura per Alisson Santos, attaccante del Napoli, vittima di un furto nella propria abitazione a Giugliano in Campania. I ladri sarebbero entrati in casa nelle prime ore della mattinata, portando via un orologio e alcuni gioielli prima di fuggire con l’automobile del calciatore, successivamente ritrovata dai carabinieri a Villaricca. Attualmente sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, mentre l’episodio ha spinto la Prefettura di Napoli a disporre un’intensificazione dei controlli nell’area nord della città metropolitana, con particolare attenzione alle zone residenziali e alle principali strade di collegamento.

Furto nell’abitazione di Alisson Santos: rubati gioielli e orologio, ritrovata l’auto

Stando alle informazioni diffuse dall'Ansa, l’episodio si sarebbe verificato mentree si sarebbe accorto della presenza dei ladri al risveglio, scoprendo quanto stava accadendo all’interno della casa. I malviventi sarebbero riusciti a impossessarsi di alcuni effetti personali, tra cui, prima di lasciare l’abitazione con la sua vettura, facendo perdere inizialmente le proprie tracce. Non sono stati resi noti ulteriori particolari sulle modalità di ingresso dei malviventi né sull’eventuale presenza di altri oggetti sottratti. Il ritrovamento dell’automobile poco distante, aha rappresentato un passaggio importante nelle indagini, con le forze dell’ordine impegnate a ricostruire la dinamica del furto e a raccogliere elementi utili per risalire ai responsabili.

NAPOLI, ITALIA - 25 AGOSTO: Allison Santos dell'SSC Napoli durante una sessione di allenamento presso il centro sportivo dell'SSC Napoli, il 25 agosto 2026 a Napoli, Italia. (Foto di SSC NAPOLI/SSC NAPOLI via Getty Images)

In seguito all’accaduto, il Prefetto di Napoli ha disposto un rafforzamento dei servizi di vigilanza nell’area nord della città metropolitana, prestando particolare attenzione alle zone residenziali e alle principali vie di collegamento della zona nord della città metropolitana, con l’obiettivo di prevenire nuovi episodi criminosi e garantire una maggiore sicurezza sul territorio.

Spiacevole episodio per Alisson Santos 🚨



Come riportato da “La Repubblica”, il brasiliano si sarebbe accorto della presenza di malviventi nella propria abitazione 🏠#sscnapoli #alissonsantos pic.twitter.com/C89khLhx8T — Spazio Napoli (@Spazio_Napoli) October 25, 2026

La vicenda sarà esaminata nel corso della prossima riunione del, durante la quale saranno coinvolti anche i sindaci dei comuni interessati per valutare possibili interventi e nuove misure a tutela della sicurezza dei cittadini.