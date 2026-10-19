Napoli, il Maradona risponde presente: l'urlo The Champions è da brividi

Piove sempre più sul bagnato in casa Napoli. Oltre all'inizio di stagione fino a qui deludente, Allegri deve fare i conti con il nuovo infortunio di Alisson Santos. Il brasiliano, come ricordiamo, era rientrato in campo nella sfida di sabato pomeriggio contro il Venezia (persa 1-0) dopo essere rimasto fuori un mese, ma dopo l'incontro l'ex Sporting Lisbona ha rimediato una nuova lesione e per questo dovrà stare nuovamente fermo: probabilmente fino alla prossima sosta per le nazionali.

Napoli, Alisson Santos di nuovo ko: sarà fuori tre settimane

Le condizioni di Alisson 👇https://t.co/MxlHsG857o — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 19, 2026

Non ne va bene una alin questo inizio di stagione. Dopo il ko di sabato pomeriggio contro il, il club partenopeo dovrà fare nuovamente a meno di Alisson Santos. Il brasiliano era tornato a disposizione diproprio nella partita contro i lagunari dopo essere rimasto fermo un mese a causa di un infortunio al femore rimediato contro l'. Entrato al 54', il numero 27 si è infortunato nel finale, riuscendo comunque a terminare la gara. Nella giornata di oggi 19 ottobre, il Napoli ha diffuso un comunicato in cui ha confermato che il brasiliano ha rimediato una lesione distrattiva di medio grado del bicipite femorale sinistro.Un brutto guaio per Massimilianoin vista della partita dicontro il, in programma domani sera. Come prosegue il comunicato, il classe 2002 dovrà restare fermo fino alla prossima sosta per le nazionali. Il tecnico toscano, dunque, non potrà contare su di lui, oltre a domani sera, anche nelle sfide contro

VENEZIA, ITALIA - 17 OTTOBRE: Alisson Santos subisce un fallo durante la partita di Serie A tra Venezia FC e SSC Napoli allo stadio Pier Luigi Penzo, il 17 ottobre 2026 a Venezia, Italia. (Foto di SSC NAPOLI/SSC NAPOLI via Getty Images)

Il caso Alisson mette nuovamente in evidenza uno staff medico sempre più al centro delle critiche per le continue ricadute da parte dei giocatori rientrati in campo. Prima del 24 enne, infatti, la stessa cosa era successa ad Anguissa (lesione mio fasciale a Firenze) e Neres (lesione alla coscia nella sfida contro il Villarreal). Quest'ultimo era rientrato nella sfida contro il Frosinone dopo essere rimasto out ben 8 mesi.