Il Barcellona continua a fare il rullo compressore in Liga, asfaltando per 5-2 il Betis all'Estadio de la Cartuja e ottenendo nove vittorie su nove partite giocate. Nel corso dei minuti di recupero del primo tempo, Giovani Lo Celso trova uno strepitoso gol al volo meritevole del premio Puskás, firmando la rete del momentaneo 2-2. Ma il VAR richiama l'arbitro al monitor e Ricardo de Burgos Bengoechea annulla la marcatura a causa di un precedente colpo di braccio di Cucho Hernández. Quest'episodio rappresenta la scintilla che accende la rabbia di Manuel Pellegrini, allenatore del Betis, che rilascia dichiarazioni durissime contro l'intera direzione di gara.

SIVIGLIA, SPAGNA - 14 OTTOBRE: Manuel Pellegrini, allenatore del Real Betis Balompié, reagisce durante la partita della seconda giornata della fase a girone unico della UEFA Champions League 2026/27 tra Real Betis Balompié e FC Porto, disputata allo stadio de La Cartuja il 14 ottobre 2026 a Siviglia, in Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Le parole al veleno e gli episodi contestati

L'indagine e il rischio maxi-squalifica

Il tecnico cileno non usa mezzi termini e bolla subitocon parole di fuoco: "La verità è che mi è sembrata una prestazione lamentevole dell'arbitro, senza alcun criterio calcistico". Secondo l'allenatore, glidel direttore di gara condizionano irrimediabilmente il match: "Ha inciso in giocate decisive che hanno deciso assolutamente la partita. Il gol che ci annullano è mano perché spingono Cucho, e inoltre non ha incidenza sull'azione".elenca poi gli altri episodi incriminati: "Nell'altro gol, il piede del giocatore del Barcellona è all'altezza della testa ed è stato convalidato. E quello che ha deciso la partita è stata l'espulsione: Lamine lo provoca e l'altro ha risposto. Nessuno dei due fa fallo, si chiamano entrambi e si tirano fuori i cartellini per tutti e due. Lì è finita la partita".Le gravi parole utilizzate dahanno un peso enorme e non possono passare inosservate. Il sindacatosi riunisce per decidere se denunciare ledel tecnico al Comitato di Disciplina della RFEF per aver messo in dubbioarbitrale. Secondo quanto previsto dall'articolo 106 del regolamento, l'ex allenatore del Manchester City rischia dadi squalifica e una multa da 601 a 3.005 euro per questo tipo di esternazioni. L'unica speranza di salvezza per il mister cileno risiede neigiuridici. In passato, infatti, ilo la giustizia ordinaria hanno derubricatosimili facendole rientrare all'interno del legittimo esercizio della libertà di espressione.