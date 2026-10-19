Carvajal passa al Getafe. Il presidente Torres sogna anche Sergio Ramos e Parejo
Il Real Madrid celebra Carvajal ed Alaba: l'ultima al Bernabeu dei due difensori
A giugno 2026, alla naturale scadenza del suo contratto, Dani Carvajal decide di lasciare il Real Madrid dopo aver vissuto l'aria della Casa Blanca per ben 16 anni, diventando il capitano e vincendo da titolare la bellezza di 6 Champions League. Il terzino spagnolo si trasferisce a pochi chilometri di distanza, al Getafe, sotto la precisa richiesta del presidente Ángel Torres. Questo clamoroso trasferimento rischiava di saltare a causa dell'ingaggio elevato di Carvajal che superava il tetto salariale, ma il patron presenta una garanzia personale sulle entrate future del club per ottenere il via libera definitivo. Carvajal svolge già i primi allenamenti e, nonostante l'arrivo in squadra sia più che recente, potrebbe debuttare stasera nella sfida contro il Rayo Vallecano.
L'opera di Torres: contatti per Ramos e ParejoMa Carvajal rappresenta soltanto il primo schizzo della grande opera d'arte pensata dal presidente Torres. Il Getafe continua a cercare nella lista degli svincolati e avvia contatti diretti per portare in squadra due leggende spagnole assolute come Sergio Ramos e Dani Parejo. Il tecnico Bordalás preferirebbe ricevere in regalo degli esterni offensivi, ma la dirigenza vuole fortemente chiudere l'ingaggio dei due veterani per il mercato invernale.
La strategia dei contratti brevi e l'ambizione europeaLa strategia di Torres punta a convincere i campioni a scegliere il Getafe rispetto ad altre piazze. Il presidente mette sul piatto l'opportunità di giocare ancora in un campionato di alto livello, ma senza vincolare questo tipo di giocatori a contratti lunghi, lasciando aperta la possibilità di far vivere ai campioni la pensione d'oro in paesi ricchi come l'Arabia Saudita o la risoluzione gratuita. Per esempio, nel contratto di Carvajal è presente una clausola d'uscita già per gennaio. Il Getafe ha bisogno di gente esperta per puntare a vincere la Conference League e aggiungere nel suo palmarès un'importante competizione europea, traguardo che permetterebbe al club di alzare il proprio status internazionale.
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