A giugno 2026, alla naturale scadenza del suo contratto, Dani Carvajal decide di lasciare il Real Madrid dopo aver vissuto l'aria della Casa Blanca per ben 16 anni, diventando il capitano e vincendo da titolare la bellezza di 6 Champions League. Il terzino spagnolo si trasferisce a pochi chilometri di distanza, al Getafe, sotto la precisa richiesta del presidente Ángel Torres. Questo clamoroso trasferimento rischiava di saltare a causa dell'ingaggio elevato di Carvajal che superava il tetto salariale, ma il patron presenta una garanzia personale sulle entrate future del club per ottenere il via libera definitivo. Carvajal svolge già i primi allenamenti e, nonostante l'arrivo in squadra sia più che recente, potrebbe debuttare stasera nella sfida contro il Rayo Vallecano.

L'opera di Torres: contatti per Ramos e Parejo

Marappresenta soltanto il primo schizzo della grande opera d'arte pensata dal presidente Torres. Ilcontinua a cercare nella lista degli svincolati e avvia contatti diretti per portare in squadra due leggende spagnole assolute come Sergioe DaniIl tecnicopreferirebbe ricevere in regalo degli esterni offensivi, ma la dirigenza vuole fortemente chiudere l'ingaggio dei due veterani per il mercato invernale.

MADRID, SPAGNA - 23 APRILE: Sergio Ramos (a sinistra), del Real Madrid, festeggia la vittoria insieme a Daniel Carvajal, anch'egli del Real Madrid, durante la semifinale di andata della UEFA Champions League tra Real Madrid e FC Bayern Monaco, disputata allo stadio Santiago Bernabéu il 23 aprile 2014 a Madrid, in Spagna. (Foto di Mike Hewitt/Getty Images)

La strategia dei contratti brevi e l'ambizione europea

La strategia dipunta a convincere i campioni a scegliere ilrispetto ad altre piazze. Il presidente mette sul piatto l'opportunità di giocare ancora in undi alto livello, ma senza vincolare questo tipo di giocatori alunghi, lasciando aperta la possibilità di far vivere ai campioni la pensione d'oro in paesi ricchi comeo la risoluzione gratuita. Per esempio, nel contratto di Carvajal è presente una clausola d'uscita già per gennaio. Ilha bisogno di gente esperta per puntare a vincere lae aggiungere nel suo palmarès un'importante competizione europea, traguardo che permetterebbe al club di alzare il proprio status internazionale.