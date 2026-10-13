Dani Carvajal resta in Spagna e prosegue la sua carriera al Getafe, dopo l'addio a parametro zero dal Real Madrid: leadership e mentalità per la squadra di Bordalas
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Dopo una vita sportiva legata al Real Madrid, Dani Carvajal apre un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera. Il Getafe sia assicura un laterale di altissimo livello, pronto a mettere esperienza e mentalità vincente al servizio di una nuova squadra.
Carvajal al Getafe, è ufficialeLa notizia è ora ufficiale: in mattinata, il Getafe ha annunciato l'ingaggio di Dani Carvajal a parametro zero, dopo la fine della sua lunghissima avventura con il Real Madrid. Il terzino destro spagnolo, classe 1992, ha firmato un contratto di una stagione con il club iberico, fino al 30 giugno 2027, rimanendo cosi a giocare nella Liga dopo l'addio ai Blancos. L'operazione è stata perfezionata dopo alcuni ostacoli legati al controllo economico della Liga spagnola, che hanno però poi portato al via libera definitivo grazie alla soluzione individuata dal presidente Angel Torres, il quale ha permesso al club di completare l'ingaggio. Carvajal approda cosi a parametro zero e rappresenta un rinforzo importante per la formazione allenata da Jose Bordalas, che vuole continuare a puntare un piazzamento in Europa, dopo la Conference League centrata la scorsa stagione.
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Carvajal, dal Leverkusen ai Blancos: le tappe di una carriera leggendaria che prosegueCresciuto nella cantera madridista, Carvajal è entrato nel settore giovanile nel 2002, a soli dieci anni. Dopo aver completato il percorso nelle giovanili, nel 2012 è passato al Bayer Leverkusen, in Bundesliga, dove ha disputato una stagione convincente e si è guadagnato il ritorno nella capitale spagnola, pronto a rimanerci. Dal 2013, al suo rientro, è diventato un punto fermo della prima squadra del Real Madrid: intensità, solidità, spinta sulla fascia e capacità di incidere, lo hanno trasformato in uno dei terzini destri più vincenti della sua generazione, raggiungendo oltre 450 presenze e diventando anche capitano dei Blancos, oltre che un simbolo del club.
Il dato più impressionante, ovviamente, riguarda il palmares: Carvajal ha conquistato 27 trofei in maglia madrilena, tra cui sei Champions League, sei Mondiali per Club, cinque Supercoppe europee, quattro campionati spagnoli, due Coppe del Re e quattro Supercoppe di Spagna. A questi successi si aggiungono i trionfi con la Nazionale spagnola, come la Nations League del 2023 e l'Europeo del 2024, ma anche le soddisfazioni individuali, come il gol nella finale di Champions del 2024 contro il Borussia Dortmund, che ha spalancato la strada al Madrid verso la vittoria europea, che finora è stata l'ultima: in quella gara, Carvajal è stato anche nominato miglior giocatore. Lo spagnolo quindi porta un bagaglio enorme di esperienza al Getafe, ma anche l'ambizione di continuare a competere nei più grandi palcoscenici spagnoli ed europei: una mentalità che, a 34 anni e con il suo palmares, non è da sottovalutare.
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