Inigo Perez muto come un pesce. Per lui che allena il Sottomarino giallo, la similitudine non appare affatto forzata. In conferenza stampa, il tecnico del Villarreal ha preferito non sbilanciarsi sulla formazione e, in generale, su aspetti tecnico-tattici. Ad Allegri spetta il difficile compito di decriptare e scardinare le mosse dell'allenatore avversario.

Villarreal, Inigo Perez sorprende in conferenza: "Tattica? Parliamone in privato, ma qui no"

A precisa domanda di un giornalista in sala stampa,, Inigo Perez ha risposto così: "Non sono disposto a fornire idee o possibili spunti a chi analizza le partite per avvantaggiare le mie avversarie". Nessun aiuto, dunque, per Max Allegri, con il livornese costretto a giocarsi l'insidiosa trasferta spagnola, con una conoscenza molto limitata degli avversari. Il motivo di ciò è stato svelato dallo stesso giovane allenatore: "".

MADRID, SPAGNA - 23 AGOSTO: Inigo Perez, allenatore del Villarreal, reagisce durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Atletico de Madrid e Villarreal CF al Riyadh Air Metropolitano il 23 agosto 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

A margine della risposta, il tecnico del Villarreal ha mostrato timidi segnali di apertura: "Senza telecamere puntate addosso, dopo, possiamo parlare tutto il tempo che vuoi di tattica". Gli spagnoli, quote dei bookmakers alla mano, arrivano all'appuntamento col Napoli leggermente favoriti. Nonostante ciò, Perez ha preferito chiudere la bocca davanti a richieste ritenute meritevoli di essere discusse solo in privato.

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In generale, il Villarrealdopo il ko subìto per mano del Borussia Dortmund in Germania all'esordio in Champions. In campionato, invece, è stato il Real Madrid a fermarne il cammino, dopo due vittorie consecutive. Anche il Napoli, però,. A seguito del successo interno sul Frosinone in Serie A, serve trovare continuità e, per quanto non sia una partita semplice, gli azzurri possono puntare assolutamente a vincere la gara.