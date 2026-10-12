Inigo Perez ha sottolineato l'importanza di ascoltare le conferenze degli allenatori nel pre-partita
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Inigo Perez muto come un pesce. Per lui che allena il Sottomarino giallo, la similitudine non appare affatto forzata. In conferenza stampa, il tecnico del Villarreal ha preferito non sbilanciarsi sulla formazione e, in generale, su aspetti tecnico-tattici. Ad Allegri spetta il difficile compito di decriptare e scardinare le mosse dell'allenatore avversario.
Villarreal, Inigo Perez sorprende in conferenza: "Tattica? Parliamone in privato, ma qui no"A precisa domanda di un giornalista in sala stampa, alla vigilia di Villarreal-Napoli, Inigo Perez ha risposto così: "Non sono disposto a fornire idee o possibili spunti a chi analizza le partite per avvantaggiare le mie avversarie". Nessun aiuto, dunque, per Max Allegri, con il livornese costretto a giocarsi l'insidiosa trasferta spagnola, con una conoscenza molto limitata degli avversari. Il motivo di ciò è stato svelato dallo stesso giovane allenatore: "Sono io in primis a studiare le conferenze degli allenatori che affronto, provando a carpire qualsiasi piccola indicazione".
A margine della risposta, il tecnico del Villarreal ha mostrato timidi segnali di apertura: "Senza telecamere puntate addosso, dopo, possiamo parlare tutto il tempo che vuoi di tattica". Gli spagnoli, quote dei bookmakers alla mano, arrivano all'appuntamento col Napoli leggermente favoriti. Nonostante ciò, Perez ha preferito chiudere la bocca davanti a richieste ritenute meritevoli di essere discusse solo in privato.
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