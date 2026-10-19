La sconfitta della Juventus contro la Lazio finisce anche nel mirino dell'ironia social di Ryanair. La compagnia aerea low cost, nota per i suoi post provocatori e le battute sul mondo del calcio, ha preso di mira i bianconeri su X, paragonandoli al Tottenham dopo il pesante 0-3 rimediato domenica 18 ottobre all'Allianz Stadium. Una frecciata che ha alimentato le discussioni tra i tifosi, già amareggiati per la prestazione della squadra.

la Juventus è il nuovo Tottenham https://t.co/w6IXz41JTx — Ryanair Italia (@Ryanair_IT) October 19, 2026

Il tweet di Ryanair contro la Juventus

Il riferimento al Tottenham richiama l'immagine di una squadra spesso associata,Un accostamento pungente, arrivato proprio nel momento più complicato per la formazione juventina, travolta davanti al proprio pubblico dalla Lazio di Rino Gattuso.

La compagnia irlandese non è nuova a questo genere di provocazioni. Attraverso i propri profili social, Ryanair sfrutta spesso i risultati negativi, le polemiche e i momenti difficili di squadre e allenatori per creare contenuti ironici e diventare protagonista delle conversazioni online. Un modo di comunicare riconoscibile, che alterna battute, meme e riferimenti all'attualità sportiva per coinvolgere gli utenti.

Non sempre, però, questo tipo di ironia viene accolto positivamente. Anche in occasione della stoccata rivolta alla Juventus, le reazioni contrarie non sono mancate: diversi tifosi hanno contestato il paragone e il tono della presa in giro, mentre altri hanno alimentato lo sfottò, approfittando del momento negativo dei bianconeri. Il post si inserisce così nel clima già acceso seguito alla partita, con il dibattito che si è spostato rapidamente dal campo ai social network.

TORINO, ITALIA - 18 OTTOBRE: Gustav Isaksen della SS. La Lazio festeggia il secondo gol della sua squadra con il compagno di squadra Kenneth Taylor durante la partita di Serie A tra Juventus e SS Lazio allo stadio Allianz il 18 ottobre 2026 a Torino, Italia. (Foto di Chris Ricco/Getty Images)

Una partita che segna la crisi bianconera

La presa in giro arriva in un momento particolarmente delicato. La Juventus ha perso 3-0 contro la Lazio,Una sconfitta netta, accompagnata dai fischi dell'Allianz Stadium e dalla delusione dei sostenitori bianconeri.

Il ko pesa anche sul bilancio del campionato: la squadra ha raccolto una sola vittoria nelle ultime cinque giornate, mentre la Lazio si è portata a quota 19 punti, appaiata all'Inter in vetta alla classifica. Il momento della Juventus alimenta così interrogativi sulla qualità delle prestazioni, sulla mancanza di incisività offensiva e sulla capacità di Luciano Spalletti di riportare la squadra ai livelli attesi.