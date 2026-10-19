La Juventus perde anche Francisco Conceicao. L’esterno portoghese ha riportato una lussazione alla spalla sinistra durante la partita contro la Lazio e dovrà fermarsi per alcune settimane. Gli accertamenti effettuati questa mattina al J|Medical hanno confermato l’infortunio, mentre il club ha già avviato il percorso riabilitativo del giocatore. Un’altra assenza pesante per Luciano Spalletti, alle prese con un’infermeria affollata e con la necessità di trovare nuove soluzioni offensive.

Juventus, lussazione alla spalla per Conceicao: il comunicato ufficiale

L’infortunio è arrivato nel finale della sfida contro la, persa 3-0 dai bianconeri all’ Conceicao , entrato nel secondo tempo, ha accusato un forte dolore alla spalla sinistra in seguito a uno scontro di gioco. Le prime valutazioni avevano fatto temere una lussazione, poi confermata dagli esami diagnostici.

La Juventus ha comunicato le condizioni del portoghese attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito: “A seguito del trauma alla spalla sinistra riportato durante la partita contro la Lazio, Francisco Conceicao è stato sottoposto questa mattina presso il JMedical ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato gli esiti di una lussazione gleno-omerale, già ridotta nella serata di ieri. Il calciatore sarà sottoposto presto a terapia conservativa e ha già iniziato il percorso riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica”.

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Conceicao, possibile rientro dopo la sosta: le alternative per Spalletti

La società ha quindi scelto un trattamento conservativo, senza annunciare un intervento chirurgico. La lussazione era già stata ridotta nella serata di domenica eha iniziato il percorso di recupero per tornare a disposizione dell’allenatore.Inoltre secondo quanto riportato da, lo stop dovrebbe durare circa tre settimane, con un possibile rientro dopo la sosta per le nazionali di novembre. La, nel comunicato medico, non ha però indicato tempi precisi: le condizioni del giocatore saranno valutate durante il percorso di recupero.

L’assenza di Conceicao si aggiunge a quelle di altri elementi della formazione bianconera, tra cui Locatelli, Thuram e Yildiz. Per Spalletti si apre così un’altra difficoltà nella gestione dell’attacco, soprattutto in una fase della stagione caratterizzata da impegni ravvicinati.

TORINO, ITALIA - 18 OTTOBRE: Francisco Conceicao della Juventus durante la partita di Serie A tra Juventus e SS Lazio all'Allianz Stadium il 18 ottobre 2026 a Torino, Italia. (Foto di Filippo Alfero - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Tra le alternative sulla fascia destra c’è Edon Zhegrova, che potrebbe trovare maggiore spazio in campionato. Il kosovaro, però, non è inserito nella lista UEFA per l’Europa League. Un’altra possibilità è Nico González, impiegato anche in una posizione più vicina alla prima punta. Scelte che il tecnico dovrà valutare mentre Conceicao prosegue il recupero dalla lussazione.