Clarence Seedorf è ufficialmente il nuovo allenatore del Corinthians. L'ex centrocampista olandese sceglie di rimettersi in gioco nella veste di allenatore. Dopo esser stato uno dei migliori interpreti del suo ruolo da calciatore, c'è una nuova occasione per poter ambire al successo anche da guida tecnica. Seedorf ha firmato un contratto con i brasiliani sino al 31 dicembre 2027.

Seedorf, c'è l'annuncio social: è il nuovo allenatore del Corinthians

L'annuncio, come da prassi al giorno d'oggi, arriva. Il classe 1976, Clarence Seedorf, si lega al Corinthians sino alla fine del prossimo anno. L'unico calciatore ad aver vinto, tra Ajax, Real Madrid e Milan , torna a sedersi su una panchina a oltre 7 anni di distanza. Il 16 luglio 2016, infatti,dalla nazionale camerunense dopo l'eliminazione in Coppa d'Africa inflitta dalla Nigeria. Dal settembre 2021, Seedorf è stato soprattutto riconosciuto nella veste di commentatore a bordocampo delle gare di Champions League trasmesse da Amazon Prime Video.

LISBONA, PORTOGALLO - 10 DICEMBRE: L'ex giocatore e commentatore, Clarence Seedorf, parla prima della partita della Fase a Gironi MD6 della UEFA Champions League 2025/26 tra SL Benfica e SSC Napoli il 10 dicembre 2025 a Lisbona, Portogallo. (Foto di Gualter Fatia/Getty Images)

Soltanto a maggio scorso, poi, il cinquantenne era entrato a far parte della dirigenza della Sanremese, con un occhio alle giovanili del club dilettantistico. Ebbene, archiviate le parentesi poco fortunate da tecnico, la prima delle quali al Milan nel 2014, eccolo pronto a ripartire.

Di seguito il comunicato apparso sul sito ufficiale della società: "Lo Sport Club Corinthians Paulista ha ingaggiato Clarence Seedorf come allenatore della sua squadra di calcio maschile. Il tecnico olandese cinquantenne si unisce a Timão con un contratto valido fino alla fine del 2027. Come atleta, Seedorf è stato uno dei grandi centrocampisti della fine degli anni '90 e dei primi anni 2000. [...] Seedorf e il suo staff tecnico arriveranno in Brasile nei prossimi giorni. L'ufficio stampa del club comunicherà la data e l'ora esatte della conferenza stampa di presentazione non appena tutti i dettagli saranno definiti".

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Sono arrivate anche le prime parole del neo allenatore: "Accetto questa sfida e ne sono onorato. Avverto la responsabilità della scelta. Qui voglio dare il massimo, costruendo una squadra che lotti su ogni pallone e conquisti ogni vittoria".