Dopo la separazione da Diego Lopez, il Genoa ha annunciato l'arrivo di François Modesto nel ruolo di Chief of Football e di Stefano Melissano come direttore sportivo. Una riorganizzazione che definisce le responsabilità dei due dirigenti, chiamati a lavorare insieme per gestire le strategie tecniche, le operazioni di mercato e lo sviluppo della rosa a disposizione di Daniele De Rossi.

La decisione arriva all'indomani della prima vittoria in questa Serie A, arrivata con il risultato di 2-1 contro la Fiorentina, che ha riportato un minimo di entusiasmo nell'ambiente rossoblù dopo un avvio complicatissimo.

Il comunicato del Genoa

Il Genoa ha annunciato attraverso il propriola doppia novità nell'organigramma societario, ufficializzando le nomine di Modesto e Melissano. Il francese arriva al Genoa dopo la breve avventura alla Juventus, finita non nel migliore dei modi e con. Per Melissano invece il percorso è iniziato nel Lecce, dove è cresciuto professionalmente fino a entrare nell'area tecnica della prima squadra, partecipando alle fasi di crescita della società.

Nel 2020 è arrivato allo Spezia, contribuendo al lavoro del club durante la stagione conclusa con la permanenza nella massima serie, mentre l'anno successivo ha seguito Mauro Meluso alla Fiorentina, collaborando con l'area sportiva viola e occupandosi delle dinamiche di mercato. Poi, nel 2022, è tornato allo Spezia con il ruolo di direttore sportivo, incarico mantenuto fino al 2026

TORINO, ITALIA - 31 OTTOBRE: François Modesto e l'allenatore Luciano Spalletti della Juventus durante una sessione di allenamento al JTC il 31 ottobre 2025 a Torino, Italia. (Foto di Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Ecco il comunicato ufficiale: "Il Genoa CFC comunica l’ingresso nell’organigramma societario di François Modesto in qualità di Chief of Football e di Stefano Melissano nel ruolo di Direttore Sportivo. François Modesto, a cui verrà affidata la gestione strategica e l’indirizzo dell’area tecnica del Club, vanta una consolidata esperienza dirigenziale a livello internazionale e nazionale".

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"Stefano Melissano assume la direzione sportiva della prima squadra, affiancando la struttura tecnica nella selezione e gestione delle risorse e nelle operazioni di calciomercato, in continuità con il percorso di sviluppo e valorizzazione della rosa. Il Genoa CFC rivolge a François Modesto e Stefano Melissano i migliori auguri di buon lavoro per le rispettive cariche all’interno del Club".