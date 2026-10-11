Nuova partita iniziata sotto i fischi del pubblico e finita con un cartellino rosso che quasi certamente gli costerà il big match contro i blaugrana
Quanto Real Madrid in Brasile-Francia! Ancelotti, Endrick, Vinicius, Mbappé e Camavinga insieme a fine partita
Il momento da incubo per Vinicius jr. sembra proprio non conoscere la parola fine. Il dibattito sul calciatore brasiliano è all'ordine del giorno settimana dopo settimana. Nel mirino dei tifosi del Real Madrid ormai da due anni, prestazioni opache e, come se non bastasse, l'ascesa di Yan Diomande che sembra averlo superato nelle gerarchie di Mourinho. Dopo il quasi addio nella scorsa estate, il classe 2000 ha dichiarato la sua soddisfazione di continuare l'avventura al Santiago Bernabeu. Ma cosa penserà adesso? Basti vedere quello che è successo ieri sera contro il Villarreal.
Vinicius, un affare complicato: Clasico a forte rischioDove è finito Vinicius jr.? Il giocatore sceso in campo ieri sera contro il Villarreal non era diverso solo nell'aspetto ma anche nello stile di gioco. Il dilemma al Santiago Bernabéu è ormai definito. Si stava delineando già dalla pausa per le nazionali, alimentato dalle deludenti prestazioni del brasiliano e dall'ottimo inizio di Yan Diomande. La pausa con le rispettive nazionali ha confermato, ancora una volta, che il 26 enne ha davvero qualcosa che non va. Ma il peggio è che non si riesce a trovare una risposta.
La gioia gli è stata strozzata dall'arbitro Diaz de Mera, per una evidente tirata di capelli a Saliba. Risultato: la totale perdita del controllo ed espulsione. Sconvolto e infuriato, il numero 7 dei blancos si è scagliato contro il direttore di gara mettendo così a repentaglio la sua partecipazione al Clásico del 25 ottobre. Vinicius, un caso spinoso e che non trova rimedio.
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