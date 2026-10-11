Il momento da incubo per Vinicius jr. sembra proprio non conoscere la parola fine. Il dibattito sul calciatore brasiliano è all'ordine del giorno settimana dopo settimana. Nel mirino dei tifosi del Real Madrid ormai da due anni, prestazioni opache e, come se non bastasse, l'ascesa di Yan Diomande che sembra averlo superato nelle gerarchie di Mourinho. Dopo il quasi addio nella scorsa estate, il classe 2000 ha dichiarato la sua soddisfazione di continuare l'avventura al Santiago Bernabeu. Ma cosa penserà adesso? Basti vedere quello che è successo ieri sera contro il Villarreal.

Vinicius, un affare complicato: Clasico a forte rischio

Il dilemma al Santiago Bernabéu è ormai definito. Si stava delineando già dalla pausa per le nazionali, alimentato dalle deludenti prestazioni del brasiliano e dall'ottimo inizio di

Yan

Diomande

. La pausa con le rispettive nazionali ha confermato, ancora una volta, che il 26 enne ha davvero qualcosa che non va. Ma il peggio è che non si riesce a trovare una risposta.

🚨😂 VINICIUS JR SENT OFF AGAINST VILLARREAL FOR HAIR-PULLING! 😭!



This man just can’t stay out of the headlines! #RMA pic.twitter.com/a3xcTViC2N — The Final Whistle (@Rufus_45) October 10, 2026

Dove è finito Vinicius jr.? Il giocatore sceso in campo ieri sera contro ilnon era diverso solo nell'aspetto ma anche nello stile di gioco.Nella sfida contro i sottomarini gialli, il nazionale carioca ha atteso il secondo tempo per entrare in campo e, almeno per un momento, mettere a tacere i cuoi critici. La rete del 2-0 dopo pochi minuti dal suo ingresso sul terreno di gioco sembrava aver dato quella svolta che il brasiliano aspettava da tempo. Basti vedere anche la corsa pazza diverso l'attaccante per mostrare il suo sostegno. Ma come spesso si dice "troppo bello per essere vero".

MADRID, SPAGNA - 10 OTTOBRE: Vinicius Junior del Real Madrid riceve un cartellino rosso dall'arbitro Isidro Diaz de Mera Escuderos durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Madrid e Villarreal CF allo stadio Santiago Bernabéu, il 10 ottobre 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

La gioia gli è stata strozzata dall'arbitro Diaz de Mera, per una evidente tirata di capelli a Saliba. Risultato: la totale perdita del controllo ed espulsione. Sconvolto e infuriato, il numero 7 dei blancos si è scagliato contro il direttore di gara mettendo così a repentaglio la sua partecipazione al Clásico del 25 ottobre. Vinicius, un caso spinoso e che non trova rimedio.