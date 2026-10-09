Quando il mare si fa grosso, il comandante non resta a guardare: scende sul ponte e si mette tra l’onda e l’equipaggio. Così, alla vigilia della sfida di Liga contro il Villarreal, José Mourinho ha scelto di presentarsi in conferenza e schierarsi a difesa di Vinicius, finito nel mirino dei propri tifosi per un periodo di appannamento e perennemente bersagliato dai fischi avversari.

Vinicius, le difficoltà di chi vuole tornare a incidere

Ilha spiegato che a farlo riflettere non è tanto il calo del brasiliano quanto la sua causa: “Ciò che mi fa male, ciò che mi rattrista”, ha dichiarato, “è capire che lui vuole essere al massimo, che vuole essere quello che decide le partite e fa la differenza”.ha poi aggiunto di percepire un dolore reale, ma anche una dedizione fuori dal comune: “È straordinario, mi ha sorpreso la sua voglia di lavorare per tornare al top”.

Nessun attacco frontale alla piazza, però: “Non critico mai la tifoseria del Real Madrid, la rispetto soltanto”, ha precisato lo Special One, prima di rivelare: "Mi spezza il cuore vedere un ragazzo, che in questo momento non è esattamente il Vinícius 'fuori dal mondo' che conosciamo, che non viene sostenuto dai suoi tifosi”. La chiamata ai tifosi è arrivata in chiusura: “Si merita sostegno. Non desidera altro che essere il Vinicius che ha regalato tanta gioia al Real”.

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