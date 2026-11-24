La notizia della riassegnazione della Coppa d'Africa non poteva che essere accolta con soddisfazione da tutti i calciatori e sostenitori dei Leoni della Teranga. Primo tra tutti il loro simbolo e capocannoniere Sadio Mané. L'attuale attaccante dell'Al-Nassr era in campo in quella storica finale giocata lo scorso 18 gennaio a Raban ed è stato lui, da vero leader, a convincere i compagni a tornare sul terreno di gioco per evitare una lunga squalifica. Una volta venuto a conoscenza della decisione del Tas, il classe '93 ha espresso la sua gioia con un messaggio sui suoi social.

Mané: "Conosco gli sforzi e i sacrifici che ciascuno ha fatto per questa seconda stella"

Caricamento post Instagram...

18 gennaio, 17 marzo e 24 novembre. In generale una partita dura 90' più recupero ma quella tra, valida per la conquista della Coppa d'Africa 2026, è durata ben 10 mesi. Dopo la vittoria, sul campo, del Senegal per 1-0 la Federazione aveva decisione di assegnare ai Leoni dell'Atlante la vittoria a tavolino per l'abbandono del campo da parte dei senegalesi ma nelle ultime ore la decisione del TAS haassegnando definitivamente il trofeo ai Leoni della Teranga. Dopo 10 mesi, dunque, la partita ha avuto il suo fischio finale.Primo tra tutti a festeggiare la tanto attesa notizia è stato il simbolo e miglior marcatore dei neo campioni d'Africa, Sadio Mané . L'attaccante del Al-Nassr, come ricordiamo, ha lasciato la nazionale africana dopo il deludentedella scorsa estate ma oggi ha avuto modo di festeggiare il suo ultimo trofeo con i biancoverdi. Un qualcosa che difficilmente lui e tutto il Paese si sarebbe aspettato e adesso il 33 enne può ufficialmente aggiungere alla sua bacheca. Dopo quella vinta nel 2022.

LONDRA, INGHILTERRA - 15 NOVEMBRE: Sadio Mane del Senegal reagisce durante l'amichevole internazionale tra Brasile e Senegal all'Emirates Stadium il 15 novembre 2025 a Londra, Inghilterra. (Foto di Ryan Pierse/Getty Images)

Una gioia espressa con un messaggio sui social: "La decisione del Tribunale Arbitrale dello Sport che restituisce al Senegal il titolo di campione d’Africa ci riempie di gioia. Grazie ai miei compagni di squadra. Conosco gli sforzi e i sacrifici che ciascuno ha fatto per questa seconda stella. Rivolgo un messaggio di rispetto e incoraggiamento al popolo marocchino e ai giocatori del Marocco. Hanno disputato una bellissima corsa e possono esserne orgogliosi. Auguro loro il meglio per il futuro". E per chiudere, un messaggio che esprime ancora una volta la grandezza dell'ex Bayern Monaco: "Il Senegal e il Marocco sono due popoli fratelli. Che la passione per il calcio continui a unirci. Congratulazioni a tutti i senegalesi. Questa vittoria è anche vostra".