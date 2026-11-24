Ieri sera il Santos ha perso 0-2 in casa contro il Gremio, scivolando al nono posto in classifica e perdendo terreno prezioso nella corsa alla qualificazione alla Copa Libertadores. Il capitano del Santos, Neymar, ha disputato la seconda partita completa consecutiva, un traguardo che non raggiungeva dallo scorso agosto, ma le solite polemiche che circondano l'ex fuoriclasse di Barcellona e PSG hanno rovinato ancora una volta la sua serata.

La polemica di Neymar contro l'arbitro

A cinque giorni di distanza dal duro alterco tra Neymar e i tifosi del Coritiba nonostante la vittoria per 1-0, il trentaquattrenne brasiliano ha puntato il dito senza filtri contro il direttore di gara RamonIntervistato al triplice fischio,ha denunciato la totale assenza di tutela disciplinare nei suoi confronti: "Penso che l'arbitro abbia fatto tutto ciò che voleva. Non ha dato cartellini gialli. Ho subito, se non sbaglio, più di dieci falli nel primo tempo. È inaccettabile!".

Il numero dieci bianconero ha poi rincarato la dose contestando il metro di giudizio applicato sui suoi dribbling: "Non so quanti... Devono rompermi la gamba? Io dribblo, il ragazzo mi tira, mi colpisce, e non è fallo. Non è perché sono abile e so dribblare che questo mi dà un vantaggio. Bisogna fischiarli. Ramon Abatti Abel è stato pessimo oggi, pessimo. Questo ha penalizzato la nostra squadra".

SAN PAOLO, BRASILE - 23 NOVEMBRE: Neymar, del Santos, osserva dal campo durante la partita della 36ª giornata del Brasileirão 2026 tra Santos e Grêmio, disputata allo stadio Morumbi il 23 novembre 2026 a San Paolo, in Brasile. (Foto di Alexandre Schneider/Getty Images)

Corsa Libertadores in salita: i numeri di un 2026 tra gol e stop

La sconfitta complica notevolmente il finale di stagione delche dopo trentasei giornate occupa la nona posizione con 50 punti e accusa quattro lunghezze di ritardo dal quarto posto utile per accedere ai preliminari della prossimaI paulisti dovranno necessariamente vincere le ultime due sfide del torneo per alimentare ledi rimonta. Sul piano individuale, invece,si avvia a chiudere il campionato 2026 con otto gol e tre assist in diciassette presenze, al termine di unacondizionata da quindici assenze per problemi fisici e quattro gare saltate per motivi disciplinari.