Proprio come una medicina, la cura José Mourinho sta gradualmente facendo effetto e riportando in vita il vero Real Madrid. I blancos, diventati gris (grigi) nelle ultime stagioni, sono tornati a far tremare la Spagna e l'Europa a suon di risultati. Sì, la parola chiave è risultati, quelli che Florentino Perez ha chiesto dopo gli zero titoli della scorsa stagione, perché quanto al gioco ci sarebbe forse da ridire. Tuttavia, come detto, parliamo di "cura Mourinho", per cui, non importa quanto sia buona la medicina iniettata, l'importante è che faccia effetto. Dando un'occhiata ai numeri, infatti, le iniziali difficoltà incontrate dalle merengues sembrano ormai acqua passata, tanto che nella capitale madrilena si sta iniziando a parlare di un inizio di stagione da record.

Rimonte, gol nel finale e l'impronta dello Special One al Bernabeu

La squadra dello Special One non è ancora la macchina di Hansi Flick, anche se quest'ultima nel primo tempo contro il Villarreal è sembrata andare quasi in blackout (sotto 0-2 in appena sette minuti) salvo poi caricare una rimonta flash in appena 10 minuti nella ripresa. Eppure i blancos trovano sempre un modo per spuntarla. Nel corso di questa stagione, infatti, non sono mancate rimonte, gol nei minuti finali e prove di carattere dei singoli. Un insieme di fattori che, probabilmente, trovano la massima espressione nell'ultima gara di campionato contro il Celta Vigo, quando la squadra di Mourinho è riuscita a ribaltare lo 0-1 degli ospiti, vincendo poi 2-1 al Santiago Bernabeu grazie alla splendida rasoiata di Bellingham e al gol nei minuti finali, ormai diventata abitudine, di Carlos Espì.

Tre punti fondamentali per l'inseguimento ai rivali blaugrana nella lotta al titolo della Liga, i quali sono valsi il nono successo consecutivo dei blancos, nonché l'82esima vittoria di Mourinho da quando risiede sulla panchina del Real e la 18esima consecutiva al Bernabeu del tecnico portoghese. Ecco l'altro fattore: il Santiago Bernabeu. Da quando è tornato Mou, anche il Bernabeu è tornato a essere una fortezza invalicabile.

🫶 Mi grupo de amigos favorito 🫶 pic.twitter.com/ZBjZUi74Yo — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 22, 2026

Nove vittorie consecutive e 33 punti nelle prime 13 giornate: eguagliato un record

Oltre ai numeri e all'impronta che l'ex allenatore di Inter e Roma è stato in grado di dare, sono anche le statistiche e i famosi risultati, che tanto fanno discutere nel dibattito dell'era moderna tra risultatisti e giochisti, a parlare per il Real.

Subito dopo la clamorosa battuta d'arresto nel controversissimo derby di Madrid, quando lo stesso Mou uscì in conferenza stampa dopo la partita sventolando le prove di quello che dalle parti del Bernabeu venne definita come una "vergognosa direzione arbitrale", con la mancata estrazione di due cartellini rossi al Cuti Romero e Lee Kang-In, i blancos non si sono comunque persi d'animo.

Da quella sconfitta contro i rivali colchoneros, le merengues infatti hanno successivamente inanellato una serie di ben nove successi consecutivi che proveranno a portare avanti anche stasera contro il PSV quando al Bernabeu suonerà l'iconico inno della Champions League.

BARCELLONA, SPAGNA - 25 OTTOBRE: Kylian Mbappé del Real Madrid festeggia il primo gol della sua squadra insieme al compagno di squadra Jude Bellingham, durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra FC Barcelona e Real Madrid, disputata allo Spotify Camp Nou il 25 ottobre 2026 a Barcellona, ​​in Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Una vera prova di carattere, che ha riportato il Real Madrid a uno stellare inizio di campionato, con ben 33 punti nelle prime 13 partite di campionato. Un risultato che eguaglia il record di partenza delle stagioni 2016/17 e 2014/15, sotto soltanto alla leggendaria stagione 2011/12, quando i blancos di Cristiano Ronaldo, partirono con 34 punti e arrivarono a collezionarne ben 100, vincendo con due giornate d'anticipo il titolo spagnolo.