Monza, Gagliardini esulta in faccia a Rabiot: lo juventino reagisce in campo e sui social...

Tra le grandi sorprese di questa stagione di Serie A, al primo posto c'è sicuramente Gustavo Varela. Arrivato in estate dal Benfica per circa 3 milioni di euro, l'attaccante portoghese, classe 2005, ha avuto un impatto straordinario nel calcio italiano. Nel posticipo della dodicesima giornata, il centravanti del Monza ha realizzato una doppietta nel 3-0 rifilato alla Fiorentina, di cui un gol incredibile di tacco, che ha permesso alla formazione di Ivan Juric di interrompere una serie di 4 sconfitte consecutive. La prestazione gli ha inoltre consentito di raggiungere quota 11 reti in campionato, portandosi a una sola lunghezza da Donyell Malen, attuale capocannoniere.

Monza, Varela come Montella e Milito

Con le due reti realizzate contro la formazione viola, Varela è diventato il terzo calciatore negli ultimi 50 anni a raggiungere la doppia cifra di gol nelle prime 11 presenze assolute in Serie A. Prima di lui ci erano riusciti soltanto due leggende del calcio italiano: Vincenzo Montella nella stagione 1996-1997 con la Sampdoria e Diego Milito nel 2008-2009 con il Genoa.

MONZA, ITALIA - 23 NOVEMBRE: Gustavo Varela dell'AC Monza segna il primo gol della sua squadra su calcio di rigore durante la partita di Serie A tra AC Monza e ACF Fiorentina all'U-Power Stadium il 23 novembre 2026 a Monza, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Quella contro la Fiorentina è stata la terza doppietta personale in campionato, dopo quelle realizzate contro Sassuolo e Cagliari. Considerando anche le 2 reti messe a segno contro l'Avellino in Coppa Italia, il bottino stagionale del numero 9 è di 13 gol, numeri che recentemente gli hanno permesso di ottenere la prima convocazione da parte del Portogallo, pur non giocando ancora un minuto.

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Numeri che hanno sorpreso anche lo stesso Varela, intervenuto ai microfoni di DAZN al termine dell'incontro: "Non posso credere a quello che sto facendo, torno a casa e chiudo gli occhi e non ci credo. Pessina, come tutti i compagni, mi danno danno tanta fiducia".

Il rendimento del giovane bomber non è passato inosservato alle big del campionato italiano e, tra le società interessate al portoghese, ci sarebbe anche l'Inter. Come riportato dall'ANSA, il dirigente nerazzurro Dario Baccin sarebbe stato avvistato sugli spalti dell'U-Power Stadium proprio in occasione della sfida di ieri, dove Varela ha dimostrato al 100% le sue qualità.