Il mercato europeo potrebbe aver scoperto un nuovo grande protagonista: Gustavo Varela. Il centravanti portoghese, infatti, sta vivendo uno straordinario inizio di stagione con la maglia del Monza. Non a caso, guida attualmente la classifica marcatori del campionato di Serie A con ben 9 reti, attirando l'attenzione di diversi club di alto livello. Un avvio stagionale che, oltre ai brianzoli, fa sorridere anche il Benfica, ex club dell'attaccante lusitano, che, al momento della vendita ai biancorossi, ha mantenuto una percentuale sulla futura plusvalenza del classe 2005.

Gustavo Varela, numeri da protagonista con il Monza

Prima di tuffarci nel mondo delle trattative di calciomercato, però, è importante capire comesia diventato uno dei nomi più caldi del calcio italiano ed europeo. L'impatto dell'attaccante portoghese nel massimo campionato nostrano, infatti, è stato immediato. Arrivato dalla scorsa estate, Varela ha trovato nell'ambiente ideale per esprimere le proprie qualità, trasformandosi rapidamente in una delle più grandi sorprese di questo inizio di

Con i suoi 9 gol, come detto, il classe 2005 guida la classifica marcatori, davanti a gente del calibro di Donyell Malen e Antonio Raimondo, l'altra grande sorpresa di questo inizio di stagione. Un bottino che, se sommato alle due reti in Coppa Italia, raggiunge un complessivo di ben 11 gol dopo appena 3 mesi dall'inizio della stagione. Numeri e prestazioni che hanno "costretto" il commissairo tecnico del Portogallo, Jorge Jesus, a convocare in nazionale maggiore proprio Gustavo Varela. Un traguardo importante per l'ex Benfica che, lontano dai grandi radar europei, adesso sembrerebbe essere l'obiettivo di diversi club italiani e non.

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Napoli e Juventus alla finestra: il Benfica può incassare

Napoli e Lorenzo Lucca, sarebbero attualmente in vantaggio sui rivali bianconeri, anche loro a caccia di un attaccante per allungare il proprio reparto offensivo, ma frenati da alcune limitazioni legate al fair play finanziario. Una corsa a due che, con anche il registro dell'interesse da parte di Brighton, potrebbe presto diventare a quattro. Secondo quanto riportato da A Bola, Juventus avrebbero messo gli occhi sul centravanti portoghese del Monza. Gli azzurri, alla ricerca di un'alternativa a Hojlund dopo le prestazioni tutt'altro che convincenti di, sarebbero attualmente in vantaggio sui rivali bianconeri, anche loro a caccia di un attaccante per allungare il proprio reparto offensivo, ma frenati da alcune limitazioni legate al fair play finanziario. Una corsa a due che, con anche il registro dell'interesse da parte di Tottenham potrebbe presto diventare a quattro.

MONZA, ITALIA - 8 NOVEMBRE: Gustavo Varela dell'AC Monza riceve il premio "Rising Star of the Month" durante la partita di Serie A tra AC Monza e Atalanta BC, disputata all'U-Power Stadium l'8 novembre 2026 a Monza, in Italia. (Foto di Pier Marco Tacca/Getty Images)

Uno scenario che, oltre al Monza (il cui obiettivo dichiarato resta quello di tenere il centravanti fino al termine della stagione), fa sfregare le mani anche al Benfica. Il club portoghese ha infatti ceduto Varela ai biancorossi per la modesta cifra di 2.5 milioni di euro più bonus (dati Trasfermarkt), ma ha mantenuto il diritto a una quota pari al 20% in caso di futura plusvalenza, oltre a un diritto di preferenza, come riportato dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano. Se la valutazione del calciatore dovesse quindi raggiungere i 35-40 milioni di euro, come ci si aspetta, l'operazione potrebbe così generare un significativo ritorno economico per la società di Lisbona.