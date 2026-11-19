Una data cerchiata in rosso a lungo sul calendario, per la madre di tutte le partite. Venerdì sera Casertana e Salernitana si sfideranno allo Stadio Pinto per un derby sentitissimo che incrocia identità, storia e passione. Se a Caserta è già febbre da derby con l'impianto di gioco di Viale Medaglie d'Oro verso il sold out, a Salerno toccherà seguirlo a distanza, con il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti di tutta la provincia di riferimento. Una sfida nella sfida, che si giocherà non solo sugli spalti ma anche sui social, dove le due community di tifosi attendono con ansia il verdetto del campo. È a loro che abbiamo chiesto di raccontarci il rispettivo personalissimo derby, scegliendo due tra le realtà più rappresentative del mondo per i rossoblù e i granata, insieme ad altrettanti personaggi speciali del panorama calcistico casertano e salernitano.

Casertani 100% con il racconto di Fabrizio Menditti sulla community rossoblù

Casertana-Salernitana rappresenta identità e storia del calcio campano, per un derby ancor più sentito dopo il quadruplo confronto dello scorso anno, tra campionato e playoff promozione. L'appuntamento di venerdì allo stadio Pinto chiama a raccolta Caserta tutta, che come sempre ha risposto presente, con la volontà di stare vicino alla squadra in un momento in salita dopo l'inaspettato ko contro il Cosenza. A raccontarci il sentiment dei tifosi casertani è, creatore della pagina Instagram, che segue le gesta della squadra rossoblù da anni.

"L’idea della pagina è nata quasi per caso. Anni fa scrivevo già per un giornale sportivo cittadino e mi piaceva l’idea di poter raccontare la Casertana secondo la mia visione, in uno spazio nel quale esprimere liberamente pensieri, opinioni e sensazioni. In quel periodo c’era anche la Volalto, che rappresentava una bellissima realtà sportiva della città e mi piaceva farmi portavoce delle gesta delle eccellenze dello sport della mia città. Se devo individuare il momento in cui la passione si è cucita definitivamente addosso, direi il periodo della presidenza di Giovanni Lombardi, quando ebbi anche l’opportunità di andare come assistente del grande Franco Rimpatriato. È stato un periodo importante, che ha contribuito a rendere ancora più forte il mio legame con questi colori".

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. La qualità della rosa c’è e proprio per questo diventa difficile accettare prestazioni come quella di Cosenza.Qualsiasi risultato diverso rischierebbe di trasformare questa stagione in un fallimento, considerando gli investimenti e le aspettative. Quest’anno, invece, sembra davvero di stare sulle montagne russe: alterniamo prestazioni straordinarie, come quella contro il Bari, a partite davvero brutte come quelle contro Giugliano e Cosenza. Quello che manca è la continuità, perché una squadra che vuole puntare in alto non può permettersi continui alti e bassi".

"Il derby è sempre emozionante, è molto sentito dai tifosi perché rappresenta una sfida che ogni casertano vorrebbe vincere, a prescindere da come si concluderà il campionato. Lo scorso anno è rimasto un po’ di rammarico perché per me, soprattutto nella gara di ritorno, la Casertana avrebbe meritato qualcosa in più. Ma questo è il calcio. Per quanto riguarda la rivalità, è un derby che purtroppo negli ultimi tempi si gioca quasi esclusivamente con i tifosi di casa perché le trasferte vengono ormai vietate quasi automaticamente. Speriamo di assistere a una bella partita e, soprattutto, che la Casertana possa tornare alla vittoria. Molto dipenderà da Manconi: se sarà in giornata, la Casertana avrà un’arma in più perché sta dimostrando di essere un giocatore che con questa categoria c’entra davvero poco. Se dovessi fare un pronostico direi 2-0!"

Salernitanime: quando la passione per manga, anime e Salerno si fonde in un progetto unico

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Cosa hanno in comune il? Sicuramente più di quanto si possa immaginare. Ben lo sannoche con competenza e visione ambiziosa hanno creato la seguitissima pagina Instagram, che fonde i simboli più rappresentativi della città tra esponenti politici, eventi e ovviamente la Salernitana con la cultura di anime e manga. Il risultato è assolutamente incredibile, coinvolgente e al contempo super divertente. Sono proprio Marco e Gianluca che ci raccontano la nascita del loro progetto social e il legame con stemmi e colori di Casertana-Salernitana , unite alle competenze nel digitale e nell’intelligenza artificiale. Quando abbiamo capito di avere gli strumenti per realizzarlo, ci siamo detti: «Perché non provarci?». Siamo partiti come un esperimento, ma con la voglia di farlo crescere e migliorare di puntata in puntata., con l’ironia e l’affetto di chi questo territorio lo vive. La nostra community è legata soprattutto a Salerno ma vogliamo creare una storia che possa appassionare anche chi non conosce la città o non segue il calcio.ma non escludiamo ministorie e avventure che ci portino anche altrove. E sapere che chi ci intervista ama manga e anime quanto noi ci fa ancora più piacere!"

"La nostra passione per la Salernitana nasce negli anni ’90, con l’incredibile squadra di Delio Rossi, capace di far sognare un’intera città e di regalarci emozioni che ancora oggi portiamo dentro. È proprio in quegli anni che è nato un legame indissolubile con questi colori, un sentimento che va ben oltre il calcio e che rappresenta appartenenza, identità e amore per la nostra città. Negli ultimi anni abbiamo vissuto emozioni incredibili, dalla gioia della Serie A fino alle grandi delusioni più recenti. Oggi è sicuramente un momento difficile ma la Salernitana è anche questo. E forse è proprio nei momenti più difficili che si capisce quanto sia forte il legame con questi colori. Perché le categorie, i giocatori e le società passano, ma la passione per la Salernitana resta sempre la stessa".

Marco Zabatta e Gianluca Passannanti di Salernitanime

"Viviamo il derby con la Casertana come viviamo ogni partita della Salernitana, con passione e con la voglia di vedere la nostra squadra vincere. La situazione in questo momento è sicuramente complicata, ma dopo la vittoria contro il Catania sembra essere tornato un po’ di entusiasmo e fiducia. Al di là dei punti e della classifica, ci aspettiamo una squadra che dimostri carattere, orgoglio e rispetto per la maglia. Ci auguriamo che sia una bellissima partita. Dispiace molto che i tifosi della Salernitana non possano essere presenti a Caserta: un derby con entrambe le tifoserie avrebbe avuto un’altra atmosfera, si perde una parte importante dello spettacolo. Sul pronostico, però, siamo poco imparziali: ovviamente vince la Salernitana! Anche perché abbiamo nuove animazioni dedicate al calcio da provare, ma qui, tra una sconfitta e l’altra, ci stanno tenendo fermi! Scherzi a parte, speriamo sia un derby bello, combattuto e corretto. Che vinca il migliore… possibilmente in maglia granata!".

Due special guest: il rossoblù di Maurizio Affuso e il progetto granata di OnlyCampo

Non potevamo che terminare con due special guest che sentono tantissimo il derby. Per la Casertanatifosissimo storico rossoblù e autore dell'inno della squadrache risuona prima di ogni gara dei falchetti allo stadio Pinto, oltre ad essere il frontman degli. Con lui ripercorriamo gli aneddoti delle scorse Casertana-Salernitana come quella del 10 maggio 2026 . "Da napoletano di origine e trapiantato a casertano dall'età di tre anni, ho sempre sentito la casertanità come un diritto da guadagnare giorno per giorno. Sapevo che quello che facevo di riflesso faceva bene alla mia città e la mia città era Caserta,Ciò si rifletteva anche nella fede calcistica, avendo a che fare sin dalle scuole con persone che dicevano di essere casertana ma poi tifavano Inter, Milan e Juve. Non riuscivo a capire perché ci fosse quella diffidenza nel calcio e stando spesso dalla parte di coloro che sono in difficoltà,Mi sentivo felice di andare a vedere la Casertana perchè ero con persone pure, che si muovevano per una fede non legata a vittorie e al blasone ma al territorio. Da lì essendo musicista, in una delle tante occasioni in cui abbiamo parlato di questa sinergia, ho deciso di dedicare una canzone alla Casertana,".

Maurizio Affuso alla presentazione della Casertana

"Per quanto riguarda il derby, sarò un casertano insolito ma non la vivo malissimo perché ho sempre detestato il campanilismo forzato, la rivalità sud contro sud. Non mi è mai piaciuto però come i tifosi della Salernitana hanno trattato la mia terra, hanno spesso superato il limite creando così uno sfottò goliardico più intenso che però non deve mai sfociare in altro. Non dimenticherò mai il 6 gennaio 2015 con il rigore di Mancosu, per una delle giornate calcistiche più forti e belle della mia vita, che ricordo ancora, con la terra del Pinto che tremava sotto i miei piedi. Da domani però non si dorme, c'è tensione. Mi aspettavo un inizio stagione diverso, senza cambio allenatore e con più continuità. Anche le partite contro il Giugliano e il Cosenza mi hanno turbato ma siamo abituati a momenti particolari. Spero che le buone doti di Stellone possano far emergere le grandi qualità della squadra, raccogliendosi insieme e ritrovandosi proprio nel derby. Sarà uno spartiacque soprattutto mentale, anche perché la Salernitana è squadra di categoria superiore e dirà molto soprattutto sulle reali potenzialità dei rossoblù. E, ovviamente, forza falchi sempre!"

Per la Salernitana invece, riflettori puntati sul progetto social di OnlyCampo, nato dalla mente e dal cuore granata dei salernitani Manuel Capacchione e Samuel Napolitano che danno spazio ai protagonisti della storia della Salernitana in un racconto visivo fatto di ricordi, cuore e voce. "Il progetto OnlyCampo è nato un po' per caso, abbiamo sempre avuto il sogno e obiettivo di iniziare un qualcosa di nuovo e mai visto, soprattutto nella nostra Salerno. Abbiamo creato questa pagina per raccontare non solo storie di calcio inerenti alla nostra città ma anche con l'ambizione di allargare i nostri orizzonti portando il nostro progetto in tutta Italia. Il nostro legame con Salerno sicuramente è importante, in una città come questa in cui si respira la passione e l'amore per il calcio è stato quasi naturale per noi iniziare un progetto di questo tipo".

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"Il momento che sta vivendo la squadra è di grandissima difficoltà, in cui sembra che non ci sia una soluzione capace di invertire la rotta. La squadra non sembra essere capace di prendersi le proprie responsabilità e di provare a risollevare la stagione. La vittoria con il Catania dev'essere un punto di partenza per provare a risalire e mettersi alle spalle questo periodo difficile, sperando che squadra e mister riescano a dare quel qualcosa in più per non ricadere negli stessi errori. Il derby con la Casertana ovviamente è molto sentito, è una partita importante che se affrontata bene può dare una gran botta fiducia a tutto l'ambiente che in questo momento ha bisogno di una scossa. Oltre che il risultato, che ovviamente è fondamentale, la cosa che tutto il popolo granata si aspetta è una squadra che entri il campo con la voglia di combattere e di lasciare tutto sul campo di gioco, se questo dovesse esserci, i risultati diventeranno solo una inevitabile conseguenza".