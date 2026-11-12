Nel calcio, i simboli e i colori di una squadra rappresentano molto più di semplici elementi grafici o dettagli sulle divise da gioco, sono segni distintivi attraverso i quali una società costruisce la propria immagine e che, con il passare degli anni, diventano parte integrante della tradizione sportiva di una città.

È il caso della Casertana e della Salernitana, riconoscibili rispettivamente per il falco e la combinazione del rosso e del blu, da cui deriva il soprannome di "Falchetti", e per l'ippocampo, conosciuto anche come cavalluccio marino, accompagnato dal tradizionale granata. Elementi che hanno superato la loro semplice funzione identificativa, diventando espressione di un legame profondo per le due società, i rispettivi territori e le generazioni di tifosi che attraverso questi simboli esprimono e tramandano la propria passione per i colori della squadra.

Il falco della Casertana: la nascita dei Falchetti

Il simbolo che identifica la Casertana è il falco, una figura entrata a far parte dell'immaginario rossoblù nella metà degli anni Cinquanta, quando un quotidiano napoletano promosse un concorso tra i lettori per individuare un nuovo emblema destinato a rappresentare la formazione casertana. A prevalere fu il disegno presentato da Gerardo Miscuzzi, raffigurante un falco in volo con le ali spiegate, destinato a diventare uno dei segni distintivi più riconoscibili della società.

Da quel momento, il rapace si è progressivamente legato alla storia della squadra, contribuendo anche alla diffusione del soprannome "Falchetti", con il quale tutt'oggi vengono identificati i calciatori rossoblù e la stessa formazione casertana. La scelta del falco ha dato alla società un'immagine immediatamente riconoscibile, riproposta nel corso degli anni negli stemmi e nei gagliardetti del club attraverso diverse reinterpretazioni grafiche, e diventata un elemento familiare per generazioni di sostenitori.

La figura del falco richiama caratteristiche come forza, agilità e determinazione, qualità che nel linguaggio sportivo vengono spesso associate allo spirito con cui una squadra affronta le proprie avversarie. Il soprannome "Falchetti" è entrato così nel modo comune di identificare la formazione casertana, trovando spazio nel linguaggio dei tifosi e nelle manifestazioni di sostegno alla squadra; non si tratta dunque soltanto di un appellativo, ma di un riferimento che contribuisce a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità rossoblù.

Il rosso e il blu: una tradizione lunga oltre un secolo

Accanto al falco, un altro elemento che caratterizza l'immagine della Casertana è l'abbinamento del rosso e del blu. Questi colori costituiscono infatti il tratto distintivo delle divise della squadra e sono diventati, insieme al simbolo del rapace, parte integrante dell'identità sportiva del club.

La loro storia si intreccia con le prime esperienze calcistiche della città, quando le formazioni che si erano succedute nei primi decenni del Novecento avevano adottato combinazioni cromatiche differenti. La Robur Caserta, nata nel 1908, scendeva in campo con il bianco e il nero, mentre la successiva Unione Sportiva Volturno aveva scelto il nero e il verde, pur presentando uno scudetto rossoblù sulla propria casacca. Con l'affermazione della Casertana, il rosso e il blu si consolidarono come colori di riferimento della squadra.

La Casertana con la tradizionale prima maglia a strisce verticali rossoblu nel campionato 1973-1974 (Credits Wikipedia)

Nel corso del tempo, le maglie della Casertana sono passate dai modelli a tinta unita a quelli con bande orizzontali e verticali, queste ultime combinazioni tra le più riconoscibili per i tifosi. Le variazioni introdotte nelle diverse stagioni non hanno comunque mai modificato il legame con il rosso e il blu, rimasti al centro dell'identità visiva del club e riproposti su sciarpe, bandiere e striscioni, diventati ormai un segno di appartenenza che accompagna la squadra anche lontano dallo stadio.

L'ippocampo della Salernitana: il significato del cavalluccio marino

La Salernitana, invece, è legata da sempre alla figura dell'ippocampo, conosciuto anche come cavalluccio marino, diventato nel tempo uno dei simboli più rappresentativi della società granata. La sua storia risale alla stagione 1947-1948, quando il pittore e professore Gabriele D'Alma ricevette l'incarico di realizzare un nuovo simbolo per la formazione salernitana, consegnandone il disegno il 18 gennaio 1948, prima della gara casalinga contro la Juventus, con un cavalluccio marino dorato che stringeva un pallone da calcio con la coda, racchiuso all'interno di uno scudo granata.

La scelta dell'animale non fu casuale, ma nacque da un'immagine che colpì particolarmente l'artista. D'Alma aveva osservato un ippocampo rimasto intrappolato nella rete di un pescatore che, nonostante la situazione, continuava a dimenarsi con forza. Da quell'episodio trasse l'ispirazione per un simbolo capace di rappresentare lo spirito combattivo della squadra, chiamata a confrontarsi con avversarie spesso più affermate nel panorama calcistico.

SALERNO, ITALIA - 6 GENNAIO: Una panoramica dello stadio Arechi prima della partita di Serie A tra US Salernitana e Venezia FC, disputata il 6 gennaio 2022 a Salerno, in Italia.

La squadra dell'US Salernitana ha registrato almeno 9 giocatori positivi, a causa della diffusione della variante Omicron del virus SARS-CoV-2. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Il cavalluccio marino presenta inoltre un legame con la posizione geografica di Salerno, città affacciata sul mare e caratterizzata da un rapporto stretto con il Mediterraneo. La scelta di una figura marina ha contribuito a rendere l'emblema rappresentativo del territorio, affiancando al significato sportivo un richiamo all'ambiente e alla tradizione locale.

Nel corso dei decenni, il cavalluccio marino è stato riproposto in diverse versioni grafiche, adattandosi ai cambiamenti degli stemmi societari e delle divise, senza perdere il proprio ruolo centrale nell'identità della Salernitana e diventando uno dei simboli più riconoscibili della tradizione calcistica granata.

Dal biancoceleste al granata: l'evoluzione dei colori della Salernitana

Anche i colori della Salernitana custodiscono una storia particolare, caratterizzata da un'evoluzione che ha portato la società ad adottare definitivamente il granata. Al momento della fondazione, nel giugno 1919, la Salernitana non disponeva ancora di una divisa dai colori tradizionali, e per le prime apparizioni furono acquistate casacche a strisce verticali biancocelesti, scelte soprattutto per la necessità di reperire un numero sufficiente di maglie uguali.

Il passaggio al granata avvenne successivamente attraverso una soluzione particolare, quando le maglie beige acquistate al mercato di Resina vennero immerse in un recipiente contenente acqua e colorante rosso, chiamato "Super Iride". Da questa operazione si ottenne la tonalità che avrebbe progressivamente contraddistinto la Salernitana, fino a diventare il colore simbolo della società e dei suoi sostenitori.

Il granata è diventato così un elemento centrale dell'identità della squadra, presente sulle divise e nello stemma che racchiude il cavalluccio marino, e il suo legame con la Salernitana è rimasto costante nonostante le variazioni introdotte negli anni nei dettagli delle maglie e nelle tonalità utilizzate. Anche sugli spalti questo colore rappresenta un segno di appartenenza condiviso da generazioni di tifosi, trovando spazio nelle coreografie e nelle bandiere che colorano l'Arechi e ne accompagnano le partite casalinghe.

Oggi il binomio tra il granata e l'ippocampo rappresenta uno dei tratti più riconoscibili della tradizione calcistica salernitana, così come il falco e il rosso-blu identificano la Casertana, elementi distintivi che raccontano una storia fatta di tradizioni, ricordi e senso di appartenenza, legata anche alla memoria del derby tra le due città.