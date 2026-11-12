Il confronto tra Casertana e Salernitana riporta alla memoria una rivalità che, nel corso dei decenni, ha superato i confini del rettangolo verde. Non si tratta soltanto di una sfida tra due squadre, ma dell'incontro tra due città e due territori caratterizzati da storie, tradizioni e identità differenti. Le radici di questa contrapposizione affondano infatti in un passato ben più lontano rispetto alla nascita delle rispettive società calcistiche, intrecciandosi con le vicende storiche, sociali e culturali di Caserta e Salerno. Con il passare degli anni, il calcio ha contribuito a rafforzare questo legame, trasformando ogni confronto in un appuntamento particolarmente sentito dai tifosi e dalle rispettive comunità.

Caserta e le radici borboniche: dalla Terra di Lavoro alla Reggia

La storia di Caserta è profondamente legata alla Terra di Lavoro, un territorio caratterizzato da una pianura fertile e da una consolidata tradizione agricola. Per lungo tempo, il centro della vita cittadina fu rappresentato dall'antico borgo di Casertavecchia, mentre l'attuale centro urbano iniziò ad assumere maggiore importanza a partire dal Settecento, quando la città entrò nei progetti della monarchia borbonica.

Nel 1750, infatti, Carlo di Borbone acquistò il feudo di Caserta con l'ambizione di realizzare una nuova residenza reale e un importante centro amministrativo nell'entroterra napoletano, affidando il progetto all'architetto Luigi Vanvitelli, che diede forma alla Reggia di Caserta, la cui prima pietra fu posata il 20 gennaio 1752.

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Il complesso non doveva rappresentare soltanto una residenza reale, ma anche il simbolo della grandezza della monarchia borbonica e il fulcro di un più ampio progetto urbanistico e amministrativo. La costruzione della Reggia contribuì così a dare a Caserta un ruolo sempre più importante all'interno del Regno di Napoli, lasciando un'eredità ancora oggi riconoscibile nel patrimonio storico e culturale della città.

Salerno e il suo passato: dal Principato longobardo alla tradizione marittima

Salerno, a differenza del territorio casertano, affonda le proprie radici in una storia ancora più antica, segnata dal rapporto con il Mediterraneo e dalle diverse dominazioni che si sono succedute nel corso dei secoli. Divenuta colonia romana con il nome di Salernum, la città conobbe uno dei periodi più importanti della propria storia durante l'epoca longobarda.

Nell'VIII secolo, sotto il governo di Arechi II (da cui poi prenderà il nome lo stadio cittadino), Salerno acquisì un ruolo sempre più centrale nei domini longobardi diventando un importante centro politico e strategico, fino a diventare nell'849 la capitale di un Principato autonomo, in seguito alla divisione dei territori longobardi. Il prestigio raggiunto dalla città in epoca medievale si rifletté anche sul piano culturale e scientifico, grazie alla Scuola Medica Salernitana, che divenne uno dei più importanti centri di studio e diffusione delle conoscenze mediche nell'Europa dell'epoca.



SALERNO, ITALIA - 20 MAGGIO: I tifosi dell'US Salernitana espongono uno striscione prima della partita di Serie A TIM tra US Salernitana e Hellas Verona FC allo stadio Arechi, il 20 maggio 2024 a Salerno, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Inoltre, la posizione geografica, affacciata sul Mar Tirreno e al centro di importanti rotte lungo le coste meridionali della penisola, ha favorito nel corso dei secoli lo sviluppo commerciale e marittimo di Salerno. Il rapporto con il Mediterraneo ha infatti agevolato gli scambi commerciali e culturali con altri territori, mentre il porto ha rappresentato un punto di riferimento per i collegamenti tra la costa e l'entroterra, contribuendo a consolidare la vocazione marittima della città.

La nascita delle società e i primi confronti

Le origini del calcio a Caserta risalgono ai primi anni del Novecento, quando la passione per questo sport iniziò a diffondersi anche nel territorio campano. Nel 1908, grazie all'iniziativa di Mimì Bluette, cameriere del Circolo Nazionale, nacque la Robur Caserta, considerata la prima società calcistica cittadina; negli anni successivi nacquero altre realtà, tra cui l'Unione Sportiva Volturno nel 1912 e l'Associazione Sportiva Ausonia nel 1921, favorendo la progressiva diffusione del calcio sul territorio.

Il passaggio decisivo arrivò il 7 agosto 1924, con la fondazione dell'Unione Sportiva Casertana, destinata a diventare il principale punto di riferimento calcistico della città. Qualche decennio più tardi, nel 1954, venne scelto il falco come simbolo della società, una figura che richiama fierezza e forza e dalla quale deriva anche il soprannome di "Falchetti" attribuito alla squadra.

Stemma Casertana (Credits profilo Instagram)

Anche a Salerno il movimento calcistico aveva iniziato a svilupparsi già nei primi anni del secolo, grazie all'attività di diverse formazioni locali e all'impegno di appassionati e dirigenti come Donato Vestuti. Al termine della Prima guerra mondiale, il desiderio di dare vita a una società capace di rappresentare stabilmente la città portò alla fondazione dell'Unione Sportiva Salernitana, avvenuta il 19 giugno 1919, da cui si sarebbe sviluppato nel tempo il legame con il simbolo dell'ippocampo, il cavalluccio marino che richiama il carattere fiero e combattivo della formazione granata.

Le strade delle due società si incrociarono ufficialmente alcuni decenni più tardi, nella stagione 1941-1942, quando Casertana e Salernitana si ritrovarono nello stesso girone di Serie C e si affrontarono per la prima volta a Salerno, dove i padroni di casa si imposero per 5-2 grazie ai quattro gol messi a segno da Vincenzo Margiotta. Fu il primo capitolo di una serie di incontri che, nel corso degli anni, avrebbero contribuito a rendere sempre più sentito il confronto tra le due tifoserie e le rispettive città.

Casertana-Salernitana: una rivalità cresciuta nel tempo

La vicinanza geografica tra le due città e il forte senso di appartenenza delle rispettive comunità hanno contribuito, con il passare degli anni, ad alimentare una rivalità andata ben oltre la semplice competizione sportiva, trasformando ogni partita in una questione di orgoglio per le due tifoserie e in un'occasione per affermare la propria identità calcistica e cittadina.

Questo sentimento si è consolidato soprattutto attraverso la frequenza degli incontri tra le due squadre: tra la fine degli anni Cinquanta e l'inizio degli anni Novanta, Casertana e Salernitana si affrontarono ripetutamente nei campionati di terza serie, dando vita a sfide nelle quali la posta in palio non riguardava soltanto il risultato ma anche il prestigio delle rispettive piazze calcistiche.

Il derby al Pinto tra Casertana e Salernitana

Il momento di maggiore intensità si raggiunse negli anni Ottanta quando entrambe le formazioni militarono in Serie C1, ritrovandosi spesso a contendersi le posizioni al vertice e a inseguire traguardi ambiziosi, in un clima che contribuì ad accrescere la tensione anche sugli spalti. Un passaggio particolarmente significativo si verificò nella stagione 1982-1983, quando il derby disputato a Caserta fu teatro di forti tensioni e proteste, tanto da concludersi con la vittoria assegnata a tavolino alla Salernitana, nonostante l'1-1 maturato sul terreno di gioco.

A rendere ancora più accesa la rivalità contribuì anche la crescita del movimento ultras in entrambe le città, che assegnò alle tifoserie organizzate un ruolo sempre più importante nella costruzione dell'identità del derby tra Casertana e Salernitana con simboli e colori. I risultati sul campo, gli episodi maturati durante le partite e le tensioni sugli spalti alimentarono nel tempo un'antipatia sportiva che si è trasmessa anche alle generazioni successive.

PESCARA, ITALIA - 10 MAGGIO: I tifosi della US Salernitana celebrano la promozione in Lega Serie A dopo la partita di Serie B tra Pescara Calcio e US Salernitana allo Stadio Adriatico il 10 maggio 2021 a Pescara, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

La stagione 1989-1990 rappresentò un altro momento importante nella storia della rivalità, con entrambe le squadre protagoniste di una combattuta corsa alla promozione in Serie B. Il derby del 29 aprile al Vestuti di Salerno, terminato 2-2 al termine di una sfida particolarmente sentita, precedette la promozione conquistata dalla Salernitana al termine del campionato.

Questa rivalità, tuttavia, conobbe una lunga interruzione nel 1993, quando il fallimento della Casertana fermò per diversi anni la continuità degli incontri, privando le due tifoserie di una sfida ormai radicata nella memoria sportiva dei rispettivi territori. Il derby tornò infatti a disputarsi soltanto nella stagione 2014-2015, ma la lunga assenza non ne cancellò il valore simbolico, rimasto sempre vivo tra le due tifoserie.

Il significato di una sfida che si rinnova

Negli anni più recenti, il confronto tra le due formazioni ha ritrovato spazio nel panorama calcistico campano, riportando in primo piano una rivalità che ha attraversato diverse generazioni. Dopo il ritorno della Casertana tra i professionisti e il successivo ricongiungimento delle due squadre nel Girone C di Serie C, i nuovi incontri hanno permesso di dare ulteriore continuità a una sfida profondamente radicata nella tradizione calcistica del territorio.

La stagione 2025-2026 ha rappresentato una delle fasi più intense della storia recente del derby, con Casertana e Salernitana protagoniste di diversi confronti, con la vittoria dei rossoblù al Pinto nella sfida di campionato, prima del doppio appuntamento nella fase nazionale dei playoff che ha sorriso invece ai granata. Ritrovarsi anche in una fase così importante del campionato ha aggiunto un nuovo capitolo alla rivalità, riportando le due piazze a confrontarsi in un momento decisivo dei rispettivi percorsi sportivi. CASERTA, ITALIA - 18 MAGGIO: Una panoramica dell'interno dello stadio prima della partita dei playoff di Serie C tra Casertana e Juventus Next Gen, allo stadio Alberto Pinto, il 18 maggio 2024 a Caserta, Italia. (Foto di Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Il passare del tempo ha inevitabilmente trasformato le squadre, i protagonisti e il contesto in cui si disputa il derby, senza però intaccare mai il valore che questa sfida ha acquisito nella storia calcistica delle due province. Ogni incontro rappresenta infatti un nuovo tassello di un percorso che va oltre i singoli risultati, raccogliendo le testimonianze di chi ha vissuto le sfide del passato e trasmettendole a nuove generazioni di tifosi. È proprio in questa continuità tra passato e presente che risiede il significato più profondo della rivalità, capace di rinnovarsi senza perdere il legame con le proprie radici.