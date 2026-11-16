Luis García Plaza si prepara a vivere il derby contro il Real Betis, una sfida che coinvolge tutta la città e che rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Il tecnico del Siviglia ha parlato della partita durante un'intervista a Tablero Deportivo, programma di Radio Nacional de España, soffermandosi anche sulle difficoltà nella preparazione legate agli impegni delle nazionali.

Nel corso della conversazione sono emersi diversi temi legati al presente e al futuro del club, dalle ambizioni europee alla situazione societaria, fino agli equilibri del campionato spagnolo e al divario tra le prime squadre della classifica e tutte le altre.

García Plaza: "Per me è il derby dei derby, ho tanta voglia di vincerlo"

García Plaza ha sottolineato l'importanza della stracittadina e l'attesa che si respira in città, soffermandosi anche sulle difficoltà nella preparazione dovute agli impegni delle nazionali: ". Si percepisce già nell'aria, la città si ferma e lo stadio sarà pieno. Entrambe le squadre hanno diversi giocatori impegnati con le nazionali: noi ne abbiamo otto e alcuni torneranno soltanto venerdì, alla vigilia della partita. Sarà quindi una preparazione diversa dal solito.".

SIVIGLIA, SPAGNA - 26 OTTOBRE: L'allenatore del Siviglia, Luis García Plaza, applaude i tifosi al termine della partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Sevilla FC e CA Osasuna, disputata allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán il 26 ottobre 2026 a Siviglia, in Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

L'allenatore ha poi riconosciuto il valore dell'avversario, attualmente protagonista di un'ottima stagione e dotato di numerose individualità: "Il Betis sta facendo una stagione spettacolare e per questo si trova al quarto posto in Liga. È una squadra con una qualità individuale straordinaria, che a volte gioca anche come le grandi. Ha molta forza in attacco e dovremo tenere sotto controllo quei giocatori. Ce ne sono tanti, anche in panchina".

Nonostante le difficoltà, il tecnico ha mostrato fiducia nelle possibilità del Siviglia, soprattutto grazie al rendimento casalingo e al rapporto ritrovato con il pubblico: "Noi in casa siamo una squadra affidabile, abbiamo creato un bel legame con i nostri tifosi. Daremo tutto e abbiamo sicuramente le possibilità di vincere".

Le ambizioni del Siviglia e le critiche di García Plaza alla Liga

Nel corso dell'intervista, García Plaza ha affrontato anche il momento della società e le prospettive per il futuro, soffermandosi sulla possibile vendita del Siviglia a un gruppo legato a

Il tecnico ha spiegato che nel suo contratto era prevista la possibilità di lasciare il club in caso di acquisizione da parte dell'ex difensore, precisando: "Non voglio stare in un posto dove non mi vogliono", per poi parlare delle ambizioni sportive del Siviglia e della speranza di conquistare un posto nelle competizioni europee: "Spero di poter giocare le competizioni europee il prossimo anno con il Siviglia, perché significherebbe aver fatto una grande stagione".



SIVIGLIA, SPAGNA - 6 NOVEMBRE: Gabriel Suazo del Siviglia FC protesta con l'arbitro Luis Bestard Servera durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Siviglia FC e Deportivo Alavés, disputata allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán il 6 novembre 2026 a Siviglia, in Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

García Plaza ha poi analizzato gli equilibri della Liga, evidenziando la distanza tra le prime della classe e il resto del campionato: "C'è una differenza abissale: stanno facendo una Liga in cui due squadre hanno una superiorità totale". Il riferimento è a Real Madrid e Barcellona, la cui forza, secondo il tecnico, rende sempre più difficile per le altre squadre competere per il titolo.

🔴🤬 ¡LUIS GARCÍA PLAZA CARGA CONTRA LA LIGA, MADRID Y BARÇA!



“Están ellos 2…después el Atlético, debajo 4 equipos: Betis, Villarreal, Athletic y Real…y ya el resto, estamos en un escalón MUY MUY POR DEBAJO”



“Madrid y Barça están haciendo La Liga ABURRIDA”#ZonaMixta | RNE. pic.twitter.com/cmjHt3NHQH — Zona Mixta (@ZonaMixta__) November 14, 2026

Infine, l'allenatore ha individuato un gruppo di quattro squadre subito dietro le prime tre:. Anche questa distanza contribuisce, secondo García Plaza, a rendere meno avvincente il campionato: ". È molto bella per Madrid e Barça, ma per tutti gli altri nessuno parte con l'idea di poterla vincere. Anni fa succedeva, adesso è impossibile".