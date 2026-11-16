Il tecnico biancorosso parla del derby con il Betis, delle ambizioni europee del club e del predominio di Real Madrid e Barcellona nella Liga.
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Luis García Plaza si prepara a vivere il derby contro il Real Betis, una sfida che coinvolge tutta la città e che rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Il tecnico del Siviglia ha parlato della partita durante un'intervista a Tablero Deportivo, programma di Radio Nacional de España, soffermandosi anche sulle difficoltà nella preparazione legate agli impegni delle nazionali.
Nel corso della conversazione sono emersi diversi temi legati al presente e al futuro del club, dalle ambizioni europee alla situazione societaria, fino agli equilibri del campionato spagnolo e al divario tra le prime squadre della classifica e tutte le altre.
García Plaza: "Per me è il derby dei derby, ho tanta voglia di vincerlo"García Plaza ha sottolineato l'importanza della stracittadina e l'attesa che si respira in città, soffermandosi anche sulle difficoltà nella preparazione dovute agli impegni delle nazionali: "Per me è il derby dei derby. Si percepisce già nell'aria, la città si ferma e lo stadio sarà pieno. Entrambe le squadre hanno diversi giocatori impegnati con le nazionali: noi ne abbiamo otto e alcuni torneranno soltanto venerdì, alla vigilia della partita. Sarà quindi una preparazione diversa dal solito. Avevo tanta voglia di vivere questo derby e, soprattutto, di vincerlo".
L'allenatore ha poi riconosciuto il valore dell'avversario, attualmente protagonista di un'ottima stagione e dotato di numerose individualità: "Il Betis sta facendo una stagione spettacolare e per questo si trova al quarto posto in Liga. È una squadra con una qualità individuale straordinaria, che a volte gioca anche come le grandi. Ha molta forza in attacco e dovremo tenere sotto controllo quei giocatori. Ce ne sono tanti, anche in panchina".
Nonostante le difficoltà, il tecnico ha mostrato fiducia nelle possibilità del Siviglia, soprattutto grazie al rendimento casalingo e al rapporto ritrovato con il pubblico: "Noi in casa siamo una squadra affidabile, abbiamo creato un bel legame con i nostri tifosi. Daremo tutto e abbiamo sicuramente le possibilità di vincere".
Le ambizioni del Siviglia e le critiche di García Plaza alla LigaNel corso dell'intervista, García Plaza ha affrontato anche il momento della società e le prospettive per il futuro, soffermandosi sulla possibile vendita del Siviglia a un gruppo legato a Sergio Ramos.
Il tecnico ha spiegato che nel suo contratto era prevista la possibilità di lasciare il club in caso di acquisizione da parte dell'ex difensore, precisando: "Non voglio stare in un posto dove non mi vogliono", per poi parlare delle ambizioni sportive del Siviglia e della speranza di conquistare un posto nelle competizioni europee: "Spero di poter giocare le competizioni europee il prossimo anno con il Siviglia, perché significherebbe aver fatto una grande stagione".
García Plaza ha poi analizzato gli equilibri della Liga, evidenziando la distanza tra le prime della classe e il resto del campionato: "C'è una differenza abissale: stanno facendo una Liga in cui due squadre hanno una superiorità totale". Il riferimento è a Real Madrid e Barcellona, la cui forza, secondo il tecnico, rende sempre più difficile per le altre squadre competere per il titolo.Infine, l'allenatore ha individuato un gruppo di quattro squadre subito dietro le prime tre: Betis, Villarreal, Athletic Bilbao e Real Sociedad. Anche questa distanza contribuisce, secondo García Plaza, a rendere meno avvincente il campionato: "Secondo me stanno rendendo noiosa la Liga. È molto bella per Madrid e Barça, ma per tutti gli altri nessuno parte con l'idea di poterla vincere. Anni fa succedeva, adesso è impossibile".
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