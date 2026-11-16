Un ritorno atteso undici anni, una maglia diventata subito un pezzo da collezione. Ronaldinho continua a far parlare di sé anche dopo il debutto con il Ravenna. Il brasiliano è tornato a giocare una partita ufficiale domenica scorsa, nella vittoria per 2-0 contro il Forlì. Ha disputato 45 minuti, lasciando il segno in una giornata destinata a restare nella storia del club. Ora quella stessa maglia, autografata e indossata durante la partita, è finita all'asta. La base di partenza è già importante: circa 17mila real brasiliani, poco più di 2.700 euro. E ci sono ancora nove giorni per rilanciare. Un cimelio che racconta un ritorno speciale e che potrebbe raggiungere una cifra ancora più alta.

La maglia di Ronaldinho finisce all'asta: le cifre

L'iniziativa è stata lanciata dalsu una piattaforma specializzata. In vendita c'è la maglia numero 10 utilizzata dacontro il Forlì, con tanto di autografo del fuoriclasse brasiliano.iniziale si aggira intorno ai 17mila real. L'asta resterà aperta per altri nove giorni e il prezzo potrebbe quindi salire ancora. Un oggetto speciale, legato a una giornata che ha riportato il Gaucho sui campi da gioco dopo oltre un decennio. L'ultima partita ufficiale risaliva infatti al 26 settembre 2015, quando vestiva la maglia del Fluminense nella sfida vinta 2-0 contro il Goias. Domenica, invece, è arrivato il ritorno con il: 45 minuti in campo e una partecipazione all'azione del primo gol. Non una semplice passerella, dunque, ma una presenza che ha accompagnato il successo per 2-0.

RAVENNA, ITALIA – 15 NOVEMBRE: Ronaldinho del Ravenna festeggia durante la partita di Serie C tra Ravenna e Forlì, disputata allo Stadio Comunale Bruno Benelli il 15 novembre 2026 a Ravenna, Italia. (Foto di Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Il progetto di Ronaldinho e il futuro del Ravenna

Il ritorno in campo si inserisce in un progetto più ampio. Lo scorsoera stato annunciato l'ingresso ditra gli azionisti di minoranza del Ravenna. Un'operazione che unisce calcio, marketing e ambizioni internazionali. L'obiettivo è dare visibilità al club e attrarre nuovi investitori, sotto la guida del presidente Ignazio. E il brasiliano potrebbe non aver chiuso qui la sua esperienza da calciatore.

RAVENNA, ITALIA – 15 NOVEMBRE: Ronaldinho del Ravenna reagisce durante la partita di Serie C tra Ravenna e Forlì, disputata allo Stadio Comunale Bruno Benelli il 15 novembre 2026 a Ravenna, Italia. (Foto di Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Dopo la partita ha lasciato aperta la porta a nuove apparizioni: “Se il presidente mi chiama, torno”. Intanto, la squadra continua a inseguire la promozione. Il Ravenna è secondo nel Girone B con 32 punti in 14 giornate, a sei lunghezze dallo Spezia capolista, fermo a quota 38. Il campionato prevede 38 turni e soltanto la prima classificata conquista la promozione diretta. La maglia di Ronaldinho è già un pezzo di storia. Il club, però, vuole scriverne un'altra sul campo.