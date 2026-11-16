Il tecnico nerazzurro conquista il prestigioso riconoscimento assegnato dai colleghi allenatori, precedendo Fabregas e Gasperini. A Coverciano il discorso di ringraziamento.
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Cristian Chivu conquista la Panchina d'Oro 2026. L'allenatore dell'Inter si è aggiudicato la 35° edizione del prestigioso riconoscimento assegnato dal Settore Tecnico della FIGC al miglior allenatore della Serie A della stagione 2025/26. Un premio dal valore particolare, perché a scegliere il vincitore sono stati proprio i colleghi allenatori. Il tecnico nerazzurro ha ottenuto 16 preferenze su 43 voti complessivi, precedendo Fabregas, allenatore del Como. che ha chiuso al secondo posto con 12 voti. Terza posizione per il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini con 9 preferenze.
Il discorso di Chivu dopo la vittoria della Panchina d'OroUn riconoscimento che premia il lavoro svolto da Chivu alla guida dell'Inter, protagonista di una stagione culminata con la conquista dello Scudetto e della Coppa Italia. Il tecnico rumeno succede così ad Antonio Conte nell'albo d'oro del premio.
Dopo la proclamazione, Chivu ha voluto condividere la soddisfazione per il riconoscimento, sottolineando soprattutto il valore di un premio assegnato dagli stessi allenatori: "Ricevere un premio basato sui giudizi degli allenatori e dei propri colleghi è sempre motivo di grande soddisfazione. Un grazie speciale va ai miei giocatori, allo staff e alla società per il supporto quotidiano. Il ringraziamento più grande, però, è rivolto alla mia famiglia, che non mi ha mai fatto mancare il proprio sostegno, condividendo con me i momenti più belli delle vittorie e standomi accanto soprattutto nei momenti più difficili delle sconfitte".
Nel corso della cerimonia sono stati assegnati anche altri ricevimenti. Per la Serie B la Panchina d'Oro è andata a Massimiliano Alvini, protagonista della promozione del Frosinone, con 26 voti su 43. In Serie C, invece, il premio è stato assegnato a Francesco Tomei, allenatore dell'Ascoli.
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