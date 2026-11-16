Cristian Chivu conquista la Panchina d'Oro 2026. L'allenatore dell'Inter si è aggiudicato la 35° edizione del prestigioso riconoscimento assegnato dal Settore Tecnico della FIGC al miglior allenatore della Serie A della stagione 2025/26. Un premio dal valore particolare, perché a scegliere il vincitore sono stati proprio i colleghi allenatori. Il tecnico nerazzurro ha ottenuto 16 preferenze su 43 voti complessivi, precedendo Fabregas, allenatore del Como. che ha chiuso al secondo posto con 12 voti. Terza posizione per il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini con 9 preferenze.

Il discorso di Chivu dopo la vittoria della Panchina d'Oro

Dopo la proclamazione, Chivu ha voluto condividere la soddisfazione per il riconoscimento, sottolineando soprattutto il valore di un premio assegnato dagli stessi allenatori: "Ricevere un premio basato sui giudizi degli allenatori e dei propri colleghi è sempre motivo di grande soddisfazione. Un grazie speciale va ai miei giocatori, allo staff e alla società per il supporto quotidiano. Il ringraziamento più grande, però, è rivolto alla mia famiglia, che non mi ha mai fatto mancare il proprio sostegno, condividendo con me i momenti più belli delle vittorie e standomi accanto soprattutto nei momenti più difficili delle sconfitte".

MILANO, ITALIA - 25 OTTOBRE: Cristian Chivu, allenatore dell'FC Internazionale Milano, festeggia dopo la partita di Serie A tra FC Internazionale e ACF Fiorentina allo Stadio Giuseppe Meazza il 25 ottobre 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Nel corso della cerimonia sono stati assegnati anche altri ricevimenti. Per la Serie B la Panchina d'Oro è andata a Massimiliano Alvini, protagonista della promozione del Frosinone, con 26 voti su 43. In Serie C, invece, il premio è stato assegnato a Francesco Tomei, allenatore dell'Ascoli.

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Per Chivu si tratta di un riconoscimento importante, che certifica la stima dei colleghi e aggiunge un altro prestigioso traguardo a una stagione già ricca di successi sulla panchina nerazzurra. La Panchina d'Oro arricchisce così il percorso di un allenatore che, dopo aver maturato importanti esperienze anche nel settore giovanile, è riuscito ad imporsi tra i protagonisti della panchina italiana. Un riconoscimento che guarda a quanto fatto, ma che proietta inevitabilmente Chivu anche verso le prossime sfide. Dopo una stagione da protagonista e un premio ricevuto dai propri colleghi, la sfida sarà quella di confermarsi, continuando a guidare l'Inter ai vertici del calcio italiano ed europeo.