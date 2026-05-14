La sola vittoria del ventunesimo tricolore non è riuscita a saziare la fame di riscatto dei nerazzurri. È servita, infatti, anche la vittoria della decima Coppa Italia all'Olimpico per incorniciare la storica stagione degli uomini di Cristian Chivu, affamati di gloria dopo la deludente ultima stagione guidata da Simone Inzaghi (e terminata con zero titoli).

L'allenatore romeno, arrivato sulla panchina dell'Inter tra tanti dubbi e incertezze, ha saputo ridare morale e fiducia ai nerazzurri portandoli alla conquista di uno storico doblete. Una doppietta di trofei nazionali che fa felice tutto il popolo interista ma che, soprattutto, permette al tecnico ex Parma di entrare in una ristrettissima cerchia di allenatori capaci di portare in alto il nome dell'Inter.

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Chivu come Mourinho e Mancini

Nella storia dell', soltantoerano riusciti a vincere campionato enella stessa stagione.fu il primo tra i tre a completare l'impresa nel 2005/06, vincendo lo Scudetto a seguito dello scandalo di Calciopoli e conquistando lanella finale (giocata con la formula andata e ritorno) contro la primadi

ROMA, ITALIA - 13 MAGGIO: L'allenatore dell'Inter, Christian Chivu, festeggia la vittoria della Coppa Italia con i suoi giocatori dopo la finale di Coppa Italia 2025/26 tra Lazio e Inter allo Stadio Olimpico di Roma, il 13 maggio 2026. (Foto di Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images)

Il secondo a seguire l'impresa di Roberto Mancini, fu proprio lo Special One in quella che viene ricordata dal popolo nerazzurro come una delle più grandi stagioni nella storia dell'Inter, ovvero la 2009/2010. Alla vittoria del campionato e della Coppa Italia contro la Roma di Claudio Ranieri, però, Mourinho guidò il club meneghino anche alla conquista della Champions League completando un leggendario triplete.

La storia, dunque, ci riporta a Chivu. L'allenatore romeno, pur non essendo stato il primo a completare il doblete, dal canto suo può, però, vantare di aver compito l'impresa alla prima stagione sulla panchina dell'Inter, cosa che a Mou e Mancini non era riuscito alla stagione d'esordio.

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Chivu potrebbe inseguire il record di Max Allegri?

10 - L’Inter è solo la seconda squadra nella storia a vincere almeno 10 volte la Coppa Italia, dopo la Juventus (15), e ha centrato il terzo double della sua storia dopo 2005/06 e 2009/10. Élite. pic.twitter.com/frjBBF5RSE — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 13, 2026

"Inseguire" è forse una parola fin troppo generosa, ma calcolando cheè ancora all'inizio della sua carriera da allenatore, aspirare di raggiungere il re dei dobleti non sarebbe poi un'utopia.è, infatti, l'allenatore con più doppiette nazionali nella storia del calcio italiano. Ben quattro consecutive, nelle stagioni tra il 2015 e il 2018 sulla panchina della Juventus

Come detto, il tecnico ex Parma è ancora ben distante dal record di Allegri. Tuttavia, dopo la scorpacciata di trofei di quest'anno, i nerazzurri non avranno certamente voglia di fermarsi e, se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, in casa Inter potrebbe esser nata una nuova era firmata Cristian Chivu.

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