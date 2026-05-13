L’Inter espugna l’Olimpico battendo la Lazio per 2-0 al termine di una partita gestita con grande maturità dalla squadra nerazzurra. Gli uomini agli ordini di Chivu sfruttano al meglio due gravi disattenzioni difensive dei biancocelesti, trovano il doppio vantaggio già nel primo tempo e poi amministrano senza particolari sofferenze fino al triplice fischio finale.

Una gara meno spettacolare rispetto ad altre recenti uscite dell’Inter, ma estremamente concreta. I nerazzurri hanno controllato il ritmo della sfida grazie al maggiore possesso palla e a una gestione ordinata del pallone, lasciando poche possibilità alla squadra di casa. E così il trionfo in Coppa Italia è diventato realtà per i nerazzurri, che giusto qualche giorno fa avevano centrato la matematica vittoria del campionato.

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Marusic sblocca il match con uno sfortunato autogol

L’inizio della partita è piuttosto equilibrato, con la Lazio che prova a tenere alta l’intensità e l’Inter pronta a colpire negli spazi. A rompere l’equilibrio, però, è un episodio sfortunato per i biancocelesti: al 14’ arriva infatti l’autogol di

, che in maniera piuttosto goffa spedisce la palla in rete un cross da calcio d'angolo.

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Il vantaggio permette all’Inter di abbassare leggermente i ritmi e gestire il possesso con maggiore serenità. I nerazzurri iniziano a muovere bene il pallone, sfruttando soprattutto la qualità tecnica del centrocampo e le accelerazioni sulle corsie esterne.

La Lazio prova a reagire con qualche iniziativa isolata, ma fatica a costruire occasioni davvero pericolose. Nonostante i 16 contrasti vinti, i biancocelesti non riescono quasi mai a trasformare l’aggressività difensiva in vere opportunità offensive.

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Dormita di Nuno Tavares, Lautaro punisce la Lazio

Il momento che indirizza definitivamente la partita arriva al 35’. Su una situazione apparentemente innocua,

si rende protagonista di una clamorosa disattenzione difensiva, spalancando di fatto la strada all’Inter. Ne approfitta

, che serve un pallone perfetto per

: il capitano nerazzurro non sbaglia e firma il gol del definitivo

.

Una rete che premia la concretezza dell’Inter e punisce severamente gli errori della Lazio. Da quel momento in avanti, la squadra di Chivu controlla il match con ordine, abbassando i ritmi e limitando al minimo i rischi. Questi episodi hanno fatto saltare i piani di Sarri, che invece aveva ipotizzato un canovaccio tattico ben differente per questa finale di Coppa Italia.

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Nel secondo tempo i biancocelesti provano ad aumentare il peso offensivo, ma trovano pochissimi spazi contro una difesa nerazzurra molto compatta. L’Inter concede qualcosa solo nel possesso territoriale, ma senza mai perdere realmente il controllo della situazione.

Federico Dimarco festeggia la vittoria dell'Inter in Coppa Italia (Photo by Tullio M. Puglia/Getty Images)

Le statistiche del match

I numeri confermano la gestione intelligente della partita da parte dell’Inter . I nerazzurri chiudono con il

contro il 42% della Lazio e completano ben

, contro i 402 dei biancocelesti.

Anche sul piano offensivo l’Inter crea di più: 11 tiri totali contro gli 8 della Lazio e soprattutto 4 grandi occasioni contro una sola della squadra di casa. I nerazzurri hanno inoltre conquistato più calci d’angolo, tre contro uno.

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La Lazio ha provato a mettere intensità soprattutto nei duelli individuali, chiudendo con

contro i 7 dell’Inter, ma la squadra di Sarri è mancata negli ultimi metri e non è riuscita a sfruttare i pochi momenti favorevoli della gara. Resta il rammarico per i biancocelesti per non aver sfruttato nel migliore dei modi questa finale, che avrebbe potuto ribaltare il giudizio su una stagione davvero problematica.

Per l’Inter arriva così una vittoria pesante e ottenuta con grande lucidità: cinica nello sfruttare gli errori avversari e poi perfetta nel gestire il vantaggio fino al novantesimo minuto. E per Chivu questo trionfo in Coppa Italia rappresenta la ciliegina sulla torta di una stagione nata male dalle ceneri di quella passata e terminata nel migliore dei modi con un double storico.

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