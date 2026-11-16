Jurgen Klopp si schiera contro Gianni Infantino e invoca un cambio al vertice della FIFA. L'ex allenatore del Liverpool, oggi commissario tecnico della Germania secondo quanto riportato da talkSPORT, non ha risparmiato critiche all'attuale presidente della federazione internazionale, arrivando a paragonarne negativamente l'operato a quello del suo predecessore Sepp Blatter. Le prossime elezioni presidenziali, in programma nel marzo 2027, potrebbero così trasformarsi in un appuntamento particolarmente delicato per Infantino, intenzionato a ottenere un nuovo mandato. Nel frattempo, anche la UEFA si starebbe muovendo per individuare un possibile sfidante. Il nome emerso nelle ultime ore è quello di Philippe Diallo, presidente della Federcalcio francese, che potrebbe ufficializzare la propria candidatura già nelle prossime ore.

Infantino in bilico, Klopp: "Non pensavo che le cose potessero peggiorare"

Le parole diarrivano in un momento di forti tensioni intorno allae alla gestione di Infantino, finito al centro delle polemiche dopo l'ultima estate, tra le discussioni legate ai Mondiali e il rapporto con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il tecnico tedesco ha espresso chiaramente la propria posizione: “Non pensavo che le cose potessero peggiorare dopo Sepp Blatter, ma qualcuno ci è riuscito”. Un giudizio durissimo, accompagnato dalla richiesta di un cambiamento ai vertici del calcio mondiale. “Credo che ormai la maggior parte delle persone concordi sul fatto che un cambiamento avrebbe molto senso”, ha aggiunto Klopp, auspicando l'arrivo di una figura realmente interessata al futuro dello sport e non condizionata da interessi economici.

FRANCOFORTE SUL MENO, GERMANIA - 24 LUGLIO: Jürgen Klopp, allenatore della Germania, gesticola durante una conferenza stampa della DFB presso il DFB-Campus il 24 luglio 2026 a Francoforte sul Meno, in Germania. (Foto di Christian Kaspar-Bartke/Getty Images)

Intanto, la corsa alla presidenza comincia ad animarsi. Oltre al giapponese Kozo Tashima, che ha annunciato l'intenzione di sfidare Infantino, potrebbe inserirsi anche Philippe Diallo. Il presidente della Federcalcio francese, alla guida della FFF dal gennaio 2023, avrebbe il sostegno della UEFA, che starebbe lavorando per rendere ufficiale la candidatura entro le prossime 24 ore. Diallo aveva già criticato duramente Infantino lo scorso settembre, accusandolo di aver danneggiato l'immagine e l'unità del calcio. Wenger, inizialmente indicato tra i possibili candidati, si è invece tirato fuori dalla corsa.