“La vie c'est magnifique, quando segna Mario Frick”. Sembra passata una vita da quel magnifico coro che i tifosi del Siena avevano dedicato al loro attaccante. Eppure, il nome dell'ex bomber torna oggi d'attualità, anche se questa volta non c'entrano gol, esultanze o difese da superare. Frick ha infatti iniziato una nuova avventura professionale: sarà il nuovo allenatore dell'Aberdeen, storico club scozzese che ha ufficializzato il suo arrivo. A 52 anni, il liechtensteinese si prepara così a una nuova sfida dopo cinque stagioni trascorse sulla panchina del Lucerna. Un viaggio che riporta inevitabilmente alla memoria dei tifosi italiani le sue annate tra Verona, Terni e Siena.

Frick e il suo 'Aberdeen': "Voglio creare un legame unico"

Persi tratta di una nuova tappa di una carriera che, dopo averlo visto protagonista in campo, lo ha portato a costruirsi un percorso anche da allenatore. L'esperienza più recente è stata quella al Lucerna, iniziata nel dicembre 2021. Quando arrivò, la squadra occupava l'ultimo posto in classifica: riuscì a evitare la retrocessione e, nella stagione successiva, a conquistare un quarto posto che valse la qualificazione alle competizioni europee. Risultati che hanno convintoad affidargli la guida tecnica. Con lui in Scozia arriverà anche il vice Roman. “È un club con una grande storia, tifosi appassionati e ambizioni importanti. Voglio creare un ambiente nel quale i giocatori possano crescere e rendere al meglio”, ha dichiaratodopo l'annuncio.

SIENA, ITALIA – 20 DICEMBRE: Mario Frick dell'AC Siena e Walter Samuel dell'FC Internazionale durante la partita di Serie A tra AC Siena e FC Internazionale, disputata allo Stadio Comunale il 20 dicembre 2008 a Siena, Italia. (Foto di New Press/Getty Images)

L'accordo dovrà comunque essere completato con le formalità necessarie per ottenere il visto britannico. In Italia, però, il suo nome evoca soprattutto i ricordi da attaccante. Dopo l'esperienza all'Arezzo, dove segnò 16 gol in Serie C1, arrivò la chiamata dell'Hellas Verona: in Serie A mise a referto sette reti in 24 presenze nella stagione 2001-02, formando una coppia offensiva con Adrian Mutu. Poi quattro stagioni alla Ternana, con 44 gol in Serie B, e il trasferimento al Siena nell'estate 2006. Con i toscani disputò tre campionati consecutivi in Serie A, contribuendo a conquistare altrettante salvezze.