Nella capitale dell'Andalusia esiste una rivalità che attraversa intere generazioni, coinvolge quartieri e accompagna la vita quotidiana dei suoi abitanti. È quella tra Siviglia e Real Betis, due società che rappresentano identità differenti della stessa città e che, ogni volta che si incontrano, danno vita a una delle partite più sentite del calcio spagnolo: il Gran Derbi. Da una parte i colori biancorossi del Siviglia, che richiamano le origini inglesi del club, fondato da figli di immigrati inglesi nel 1890. Dall'altra parte il bianco e il verde a ricordare il Celtic, club che ispirò i primi completini del Betis (1911).

Una storia lunga più di un secolo, costruita attraverso vittorie memorabili, sconfitte dolorose, momenti difficili e persino un confronto europeo che nel 2014 ha scritto una delle pagine più incredibili del derby.

Le origini del Gran Derbi: una rivalità nata agli inizi del Novecento

La storia del derby di Siviglia comincia quando il calcioin Spagna, e funella città andalusa. Nelnacque il primo club calcistico cittadino, mentre il Siviglia FC venne fondato nel. Due anni più tardi fu la volta del Sevilla Balompié, società che nelsi sarebbe fusa con il Betis Football Club dando origine all'attuale. Le prime sfide tra le due realtà che avrebbero dato vita alle due società risalgono al, ma non esiste una documentazione completa sul risultato del primo incontro, disputato il, mentre una seconda partita, giocata il, si sa che terminò

Il primo confronto ufficiale tra le due realtà calcistiche viene invece collocato nel gennaio 1910, nell'ambito del Campeonato de Andalucía y Extremadura, concluso senza reti.

SIVIGLIA, SPAGNA - 01 MARZO: I tifosi del Real Betis si radunano fuori dallo stadio prima della partita di LaLiga EA Sports tra Real Betis Balompié e Sevilla FC all'Estadio La Cartuja il 1° marzo 2026 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Fin dai primi anni, il Gran Derbi assunse un significato particolare, perché non si trattava semplicemente di stabilire quale fosse la squadra più forte dell'Andalusia, ma di difendere la propria identità in una città nella quale il calcio stava diventando un elemento sempre più importante.

Una delle storie più particolari legate agli albori della rivalità riguarda il clamoroso 22-0 con cui il Siviglia avrebbe sconfitto il Betis nel 1918. Un risultato rimasto nella memoria del derby, ma accompagnato da una vicenda triste e controversa. Secondo la ricostruzione storica più diffusa, il Betis avrebbe schierato una formazione composta da giovani calciatori per protestare contro l'esclusione di alcuni elementi importanti, impossibilitati a giocare perché ancora impegnati nel servizio militare.

Come scritto da Cuadernos de Fùtbol, la leggenda sivigliana narra che: "In quella partita, temendo la sconfitta contro il Betis, i giocatori del Siviglia si appellarono al Capitano Generale dell'Andalusia (a quanto pare tifoso del Siviglia) affinché impedisse a due giocatori del Betis, Candas e Artola, di scendere in campo. Questi giocatori, impegnati nel servizio militare, erano cruciali per il Betis. Di conseguenza, il Betis schierò la sua squadra giovanile in segno di protesta, che fu sconfitta per 22-0 dal Siviglia FC". Questa partita viene ricordata come "La partita della vergogna", e ha contribuito ad alimentare notevolmente la rivalità tra le due squadre.

Due club, due identità e una città divisa

Ilha progressivamente sviluppato un'identità legata soprattutto ai successi sportivi e alla propria dimensione internazionale (conquistate nella sua storia), mentre ilha costruito una parte importante della propria identità attraverso, la tradizione popolare e un senso di appartenenza particolarmente radicato nella città nonostante un Palmarès abbastanza povero (), da qui il motto ufficiale del club: "Viva el Betis manque pierda!"

SIVIGLIA, SPAGNA - 30 NOVEMBRE: I tifosi del Real Betis mostrano il loro sostegno all'interno dello stadio durante la partita di LaLiga EA Sports tra Sevilla FC e Real Betis Balompié all'Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán il 30 novembre 2025 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Il primo grande appuntamento nella storia del calcio nazionale arrivò negli anni 30'. Il Real Betis conquistò il campionato spagnolo nella stagione 1934-1935, diventando la prima delle due società a raggiungere questo traguardo. Il Siviglia rispose nella stagione 1945-1946, conquistando il proprio primo campionato spagnolo. Due successi che hanno contribuito a rendere ancora più importante il confronto tra le due società, entrambe capaci di scrivere il proprio nome nell'albo d'oro della competizione.

Nel frattempo, il derby aveva ormai superato i confini del semplice confronto sportivo. Ogni partita diventava un'occasione per rivendicare la superiorità cittadina, con risultati che continuavano a essere ricordati anche molto tempo dopo il fischio finale.

Il Sánchez-Pizjuán e il Benito Villamarin, i due templi del Gran Derbi

Ilvenne inaugurato nele diventò rapidamente uno degli impianti più riconoscibili del calcio spagnolo, ma il suo battesimo fu accompagnato da un episodio destinato a entrare nella storia della rivalità: il Betis vinsecontro i rivali cittadini,. Un risultato che i tifosi continuano a ricordare con particolare soddisfazione. Dall'altra parte della città si trova il, storica casa del Real Betis, teatro di alcune delle sfide più importanti tra le due squadre.

SIVIGLIA, SPAGNA - 26 AGOSTO: Una veduta generale dell'interno dello stadio al tramonto prima della partita di LaLiga Santander tra Real Betis e CA Osasuna all'Estadio Benito Villamarín il 26 agosto 2022 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Lo stadio ha una capienza di oltre 60.000 spettatori ed è stato teatro di alcune delle notti più importanti nella storia del Betis, compresa la conquista della Coppa del Re nel 1977.

I due stadi sono stati testimoni di tantissimi gol, e in cima alla classifica dei migliori marcatori troviamo due protagonisti di epoche differenti: Julio Cardenosa, leggenda del Betis, e Miguel Lopez Torrontegui, storico attaccante del Siviglia, entrambi capaci di realizzare 7 reti nel Gran Derbi. Alle loro spalle figura Luis Aragones, con 6 gol, mentre José Antonio Reyes, Ivan Rakitić e Raimundo Blanco condividono il gradino successivo con 5 marcature. Tra i protagonisti più recenti spiccano anche Frédéric Kanouté e Kevin Gameiro, entrambi arrivati a quota 4.

Le partite che hanno fatto la storia

Nel corso dei decenni il Gran Derbi ha regalato partite memorabili, e tra le vittorie più importanti del Real Betis figura sicuramente ildel. Il Siviglia ha invece vissuto alcuni dei suoi momenti migliori nei derby disputati tra il. Il, i biancorossi superarono il Betis peral Ramón Sánchez-Pizjuán, con una doppietta die un'altra di(ex Roma), oltre alla rete di. Poco più di un anno dopo, il, arrivò un altro successo pesante per 4-0, con le reti di(ex Milan),

VARSAVIA, POLONIA - 27 MAGGIO: Carlos Bacca, del Siviglia, viene congratulato da José Antonio Reyes dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la finale di UEFA Europa League tra FC Dnipro Dnipropetrovsk e FC Siviglia, il 27 maggio 2015 a Varsavia, in Polonia. (Foto di Shaun Botterill/Getty Images)

Il risultato più spettacolare in termini di gol è però arrivato il 6 gennaio 2018, quando il Real Betis riuscì a imporsi per 5-3 sul campo dei rivali, al termine di una bellissima partita. Fabian Ruiz, Zouhair Feddal, Riza Durmisi, Sergio Leon e Cristian Tello (ex Fiorentina) firmarono le 5 reti verdibianche, rendendo inutili i gol di Wissam Ben Yedder, Simon Kjaer (ex Milan) e Clement Lenglet.

Una vittoria dal valore enorme per il Betis, che riuscì a conquistare il Sánchez-Pizjuán in una delle partite più spettacolari mai disputate tra le due squadre. Il punteggio di 5-3 rimane infatti il derby con più reti nella storia della Liga.

Il Gran Derbi europeo del 2014

Se esiste una partita capace di rappresentare perfettamente la rivalità tra Siviglia e Betis, quella è il doppio confronto degli ottavi di finale dell'. Per la prima volta nella storia, le due squadre si trovarono una di fronte all'altra in una competizione europea. Un appuntamento già straordinario per la città,per il modo in cui si è concluso.

VALENCIA, SPAGNA - 1° MAGGIO: Stephane Mbia (al centro), del Siviglia FC, festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la semifinale di ritorno di UEFA Europa League tra Valencia CF e Siviglia FC, disputata all'Estadi de Mestalla il 1° maggio 2014 a Valencia, in Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Il sorteggio mise le due formazioni una contro l'altra agli ottavi di finale, regalando per la prima volta al Gran Derbi una dimensione internazionale. Il primo incontro si disputò il 13 marzo 2014 al Ramón Sánchez-Pizjuán. Nonostante il fattore campo, fu il Betis a sorprendere i rivali, imponendosi per 2-0 grazie alle reti di Leo Baptistao e Salva Sevilla. Un risultato pesantissimo, che sembrava mettere il timbro sulla qualificazione dei biancoverdi.

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Per il Siviglia, abituato a essere, l'eliminazione per mano dei rivali cittadini solamente agli ottavi di finale. La squadra aveva però ancora 90 minuti a disposizione per provare a ribaltare il risultato, questa volta però fuori casa, al Benito Villamarin.

Il ritorno del 20 marzo 2014 è diventato uno degli appuntamenti più importanti nella storia del derby. Il Siviglia partì con grande determinazione e riuscì a sbloccare il risultato al 20' con il solito José Antonio Reyes, riportando immediatamente in discussione la qualificazione. Il Betis provò a difendere il vantaggio conquistato all'andata, ma nella ripresa arrivò anche il raddoppio degli ospiti con Carlos Bacca, che trovò la rete del definitivo 2-0 portando il risultato complessivo sul 2-2. Nonostante la spinta del Siviglia e i tentativi di entrambe le squadre, nessuna riuscì a trovare il gol della gloria nei tempi regolamentari e supplementari, con la qualificazione che venne quindi decisa ai calci di rigore, in uno scenario da film.

Dal dischetto il Siviglia riuscì a mantenere la lucidità necessaria per completare la rimonta, con Ivan Rakitić che trasformò il proprio tentativo, mentre l'errore decisivo arrivò da Nono, che calciò fuori consegnando la qualificazione ai biancorossi. Il risultato finale della serie fu 4-3 per il Siviglia, capace di eliminare i rivali proprio sul loro campo e di andare a vincere il trofeo allo Juventus Stadium di Torino.